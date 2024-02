Chiara Ferragni e Tomaso Trussardi stanno insieme?/ Lo staff smentisce: “Non si conoscono nemmeno”

Chiara Ferragni smentisce i rumor su Tomaso Trussardi: “Nessuna relazione”

Chiara Ferragni è di nuovo al centro dell’attenzione mediatica per la separazione con il marito Fedez, notizia non ancora confermata dai diretti interessati. Nelle ultime ore, sul web ha preso piede il rumor secondo cui l’influencer avrebbe già una relazione avviata con Tomaso Trussardi, ex marito di Michelle Hunziker.

Crisi Chiara Ferragni Fedez, esperto: "Non credo a operazione marketing"/ "Immagine di lui finirebbe a pezzi"

La smentita, però, è arrivata prontamente: “Non si conoscono nemmeno, si sono incrociati soltanto una volta in occasione di un fashion show 5/6 anni fa” fa sapere un membro dello staff dell’influencer ad ANSA. In questo modo, Ferragni ci ha, dunque, tenuto a smentire subito le voci su una presunta relazione con l’imprenditore. Tutto tace, invece, per quanto riguarda quanto sta accadendo con il rapper.

Codacons vs intervista Chiara Ferragni: "Bugie e falsità vergognose"/ "Ci sono prove che la smentiscono"

Chiara Ferragni ha una storia con Tomaso Trussardi? Lo scoop

La separazione, seppure non certa, tra Chiara Ferragni e Fedez continua a far parlare. Nella giornata di ieri, è emersa l’indiscrezione secondo cui l’influencer avesse già un nuovo fidanzato. A lanciare lo scoop, Davide Maggio che, ospite a Pomeriggio 5 da Myrta Merlino ha dichiarato: “Per quel che mi risulta la Ferragni…. come dire, c’è chi l’ha consolata per bene! Ora non essere così indiscreta. Diciamo che delle persone, una in particolare, le è stata molto vicina e l’ha supportata…”

L’esperto di gossip ha poi lasciato un indizio su chi potrebbe essere la nuova fiamma dell’imprenditrice digitale: “Piazza Scala. Lì c’è un grande teatro e sappiamo che i Ferragnez sono appassionati di teatro. Ho un altro consiglio: io indagherei su un monastero di benedettine. Io ve le lancio, voi approfondite”. Sui social in molti hanno ipotizzato si possa trattare ti Tomaso Trussardi. Nel 2022 iniziarono già a circolare i primi rumor su una loro presunta relazione, in seguito ad un incontro presso un evento di moda.

Chiara Ferragni inchiesta: spunta il teste chiave/ Follower falsi? Verranno sentiti anche gestori del profilo

© RIPRODUZIONE RISERVATA