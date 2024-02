Chiara Ferragni “Fedez? Non sempre c’è stato…”/ “Comunque è mio marito, dobbiamo proteggere i nostri figli”

Chiara Ferragni “Fedez? I problemi devono restare a casa…”

Erano tutti convinti che Chiara Ferragni avrebbe rotto il silenzio da Fabio Fazio a Che tempo che fa, ma l’influncer ha deciso di sorprendere tutti con un’intervista al Corriere della Sera. Anziché iniziare dall’inchiesta che ha scombussolato la sua vita negli ultimi due mesi, parte dalla crisi con Fedez. «Lui in tanti weekend non c’è stato. In altri, c’è stato», risponde quando le viene chiesto perché ha passato gli ultimi weekend senza il marito. Ma ci tiene a ribadire: «Comunque, è mio marito. E secondo me, in certe situazioni di caos esterno, le altre cose è meglio tenerle dentro la coppia».

Questo vuol dire una cosa sola per lei: «Che la priorità è proteggere la famiglia e i figli. Poi, naturalmente, qualunque cosa io faccia, se ne parla: se la faccio con lui o se la faccio senza di lui e chiunque nel mondo può dire la sua e avere le sue opinioni, ma per me, piuttosto che dare spiegazioni, è più importante fare quello che reputo più giusto: tenere i problemi tra le mura familiari». L’intervista risale a giorni fa, quando si vociferava della crisi tra Chiara Ferragni e Fedez, ma non si sapeva ancora che il rapper aveva lasciato la casa. Infatti, Giuseppe Guastella e Candida Morvillo scrivono sul Corriere che «ancora non si sapeva e Chiara, anche se in lei si leggeva la sofferenza, era riuscita a non farlo capire».

Chiara Ferragni “Non mostro le mie fragilità per non essere attaccabile”

Infatti, i due giornalisti evidenziano che l’intervista a Chiara Ferragni non era nata per parlare del suo matrimonio con Fedez, su cui peraltro la stessa influencer non si è dilungata. Ma c’è stato un momento durante il colloquio in cui l’influencer si è lasciata andare a una riflessione: «Io, a volte, faccio fatica a mostrare le mie fragilità nel momento in cui le sto vivendo». La fatica è legata al fatto che raccontare di essere fragile la renderebbe «ancora più debole, ancora più attaccabile». Chiara Ferragni ammette, infatti, di aver dato sempre l’idea di dare il massimo, per non mostrare le fragilità. «Negli anni, mi sono sforzata di manifestarle di più. Però, a volte, fatico a farlo nel momento in cui le sto vivendo, se no, mi sentirei troppo attaccabile e mi mostrerei troppo debole».

Da fuori la sua vita appare, però, perfetta, ma in realtà anche le grandi star hanno insicurezze che il successo non toglie. «Quando succede a te, capisci che siamo tutti fragili, abbiamo tutti le nostre insicurezze, stiamo tutti anche male. Io sono ipergrata della mia vita, ma non sono perfetta e non voglio più neanche apparire tale», spiega Chiara Ferragni. Di sicuro è grata di essere una «persona fortunata che ha creato una vita che va oltre i sogni che avevo da bambina». D’altra parte, convive con «la paura che qualcosa possa succedere ma, allo stesso tempo, cerco di lavorare sodo affinché questo non avvenga».











