Chiara Ferragni hot su Instagram/ Ricoperta solo da schiuma, la foto spiazza i fan

Chiara Ferragni manda in tilt Instagram: l’intimo scatto senza veli

Chiara Ferragni non smette di sorprendere e ogni scatto condiviso sui social è sempre un imperdibile evento, per i suoi numerosissimi followers e non solo. L’ultimo, in particolare, ha decisamente mandato in tilt il mondo di Instagram e generato un’ondata di commenti e like. Sul suo profilo ufficiale, infatti, l’influencer ed imprenditrice digitale ha condiviso una foto che la ritrae completamente nuda, in piedi nella vasca da bagno, con un po’ di schiuma a coprire le parti intime.

Collana e bracciali ben in vista, la moglie di Fedez si è fatta immortalare con i capelli raccolti e un calice di vino rosso in mano. “This is the mood“, ossia “questo è il mood“, è la didascalia scritta a corredo dello scatto. Sguardo sognante e spensieratezza al punto giusto, Chiara Ferragni ha sfidato il caldo infernale di questo afoso giugno con uno scatto altrettanto hot, che ha scatenato i suoi followers in estasi.

Chiara Ferragni è ormai pronta all’estate in famiglia da vivere assieme a Fedez e ai figli Leone e Vittoria, in attesa del grande impegno che la vedrà protagonista in tv il prossimo anno. L’influencer è infatti stata scelta da Amadeus come co-conduttrice ufficiale della prima e dell’ultima serata del Festival di Sanremo 2023. L’annuncio, arrivato dallo stesso conduttore in diretta al Tg1 lunedì sera, è stato accolto con grande gioia dai fan.

E anche la stessa imprenditrice digitale ha commentato la notizia bomba sul proprio profilo Instagram, condividendo un selfie assieme ad Amadeus: “Grazie ad Amadeus per avermi voluto al suo fianco per aprire e chiudere @sanremorai 2023“. Un colpaccio vero e proprio per la kermesse canora e per Amadeus stesso, che il prossimo anno sarà all’Ariston per il quarto anno consecutivo in veste di conduttore e direttore artistico.

