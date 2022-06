Chiara Ferragni conduttrice a Sanremo 2023 con Amadeus/ Aprirà e chiuderà il Festival

Chiara Ferragni a Sanremo 2023

Chiara Ferragni è la prima co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023. Mancano ancora otto mesi alla 73esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, ma fervono i preparativi. A sorpresa durante la diretta del TG 1 il conduttore e direttore artistico della kermesse canora italiana famosa in tutto il mondo ha annunciato il nome della prima co-conduttrice. Si tratta di Chiara Ferragni, influencer ed imprenditrice digitale che ha accettato l’invito di Amadeus con grande felicità.

“Grazie ad Amadeus per avermi voluto al suo fianco per aprire e chiudere @sanremorai 2023” – ha scritto su Instagram la moglie di Fedez che può vantare una seguito di quasi 28 milioni di follower. La Ferragni, da sempre restia a presenziare in tv, ha accettato con grande gioia di calarsi per la prima volta nei panni di co-conduttrice dell’evento musicale più importante della televisione italiana.

Chiara Ferragni si preannuncia la regina di Sanremo 2023

Anche se mancano ancora diversi mesi, Chiara Ferragni si preannuncia la regina indiscussa di Sanremo 2023. La influencer ed imprenditrice digitale, nonché moglie di Fedez, è la prima con-conduttrice del Festival di Sanremo 2023, il terzo targato Amadeus. L’annuncio a sorpresa è arrivato questa sera durante la diretta del TG1 che ha ospitato il conduttore e direttore artistico della kermesse che è già al lavoro sul cast di cantanti, conduttrici ed ospiti.

Il primo nome, inutile negarlo, è un vero e proprio colpaccio per Ama che è riuscito a convincere la regina dei social. L’imprenditrice digitale, l’italiana più seguita al mondo sarà la prima co-conduttrice della 73esima edizione del Festival di Sanremo per ben due serate: la prima e la finale. Un compito importante che solo Chiara Ferragni poteva ricoprire. L’ennesima conferma di quanto i social abbiano cambiato le nostre vite e l’appeal del pubblico visto che la Ferragni è pronta a calarsi nei panni di co-conduttrice alla sua prima esperienza sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo.

