Chiara Ferragni in topless su Instagram/ “Piccolo seno, grande cuore”: web si divide

Chiara Ferragni in topless su Instagram: l’imprenditrice digitale torna a stupire i suoi fan e ad aizzare gli haters. In una foto pubblicata sui social si mostra senza veli. Le mani coprono il seno e l’influencer lancia uno slogan: «Piccolo seno, grande cuore». Il look rievoca quello mostrato al Festival di Cannes: make up nude e caschetto corto platino. Con questa foto voleva lanciare un messaggio ai follower o offrire un contenuto al pubblico? In passato Chiara Ferragni si era distinta per la sua presa di posizione contro il body shaming, stavolta ha optato per uno scatto sensuale e senza veli. Non tutti però ritengono che sia l’immagine più giusta per contrastare le critiche alle taglie piccole che l’anno coinvolta nelle ultime settimane. D’altra parte c’è chi ritiene che così abbia ribadito agli haters di non curarsi delle loro critiche, che è la miglior risposta. E poi Chiara Ferragni sa come difendersi: a chi l’ha definita «tavola da surf» ha replicato dichiarando di accettare il suo corpo e di non voler ricorrere alla chirurgia plastica per cambiare il suo aspetto fisico naturale.

CHIARA FERRAGNI IN TOPLESS SU INSTAGRAM: IL WEB SI DIVIDE

Così dunque Chiara Ferragni prova a rilanciare il trend delle “taglie piccole”? Le ritiene più eleganti e chic, forse anche per questo ha pubblicato il post in questione su Instagram. Ma il messaggio che la moglie di Fedez ha voluto mandare non ha convinto tutti. Dietro ad un seno piccolo si nasconde un grande cuore? E chi lo ha più formoso invece ha un cuore piccolo? Per questo qualcuno lo ritiene un autogol. La foto in questione più che una risposta agli haters sembra un’autocelebrazione. E in effetti ha riscosso molti consensi, vista la pioggia di like che ha ricoperto la foto. Eppure resta il fatto che il topless di Chiara Ferragni, per come lo ha pensato e proposto sui social, è apparso un po’ forzato. Nella lotta al body shaming siamo tutti d’accordo, ma l’influencer potrebbe aver scelto il modo sbagliato per rispondere alle critiche che spesso vengono rivolte alle donne sul loro aspetto fisico.

Visualizza questo post su Instagram Small boobs, big heart ❤️ Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: 9 Giu 2019 alle ore 10:47 PDT





