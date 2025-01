Chiara Ferragni è incinta? La risposta è negativa: l’influencer non aspetta un bambino da Giovanni Tronchetti Provera, e lo ha annunciato lei stessa a Dagospia dicendo testuali parole in un comunicato: “Caro Dago, so che ti arrivano voci. Lo dico a te per tutti: non sono incinta. Ciao, Chiara Ferragni“. Dopo l’apparente silenzio sullo scandalo “pandoro”, l’imprenditrice digitale ha recuperato la sua reputazione sui social lavorando prevalentemente all’estero con collaborazioni insieme ad aziende fuori dall’Italia.

Con Giovanni Tronchetti Provera la relazione prosegue a gonfie vele: i due vengono spesso immortalati in tante foto insieme e pare che lei abbia addirittura conosciuto la famiglia. Il rumor sulla gravidanza di Chiara Ferragni è partito dopo che l’influencer cremonese è stata beccata fuori da una clinica ostetrica con una parvenza di “pancia gonfia” che ha subito destato i dubbi sui social che hanno immediatamente parlato di Chiara Ferragni incinta. La donna ha smentito tutto dicendo che si tratta solo di una fake news e che quindi non aspetta un figlio.

Chiara Ferragni si è fidanzata con il manager di Pirelli nell’agosto 2024. I due si sono conosciuti a Ibiza e da quel momento è scoppiato l’amore dopo un presunto flirt con Silvio Campara poi finito nel nulla assoluto. Anche Giovanni Tronchetti Provera ha un matrimonio finito alle spalle e ben tre figli che l’influencer ha conosciuto di recente. Durante la foto di Capodanno Chiara Ferragni è apparsa più felice che mai raccontando di essere finalmente sè stessa e di aver ritrovato la felicità. Effettivamente la relazione con il manager sembra averla fatta sorridere di nuovo dopo anni bui e un accusa di truffa alle spalle.

Poche settimane fa è arrivata anche la pace con il Codacons: i due si sono accordati sulla donazione di 200mila euro dall’influencer per contrastare la violenza sulle donne. A far esplodere il rumor sulla gravidanza di Chiara Ferragni è stato il settimanale Oggi che ha pubblicato il 3 gennaio 2025 diverse foto della donna fuori da una clinica ostetrica di Milano. I fan hanno subito pensato fosse incinta dato che in quel luogo era nata nel 2021 la seconda figlia Vittoria. La notizia è stata smentita dopo due settimane di punti di domanda dalla stessa influencer.