Chiara Ferragni: la sorella Francesca Ferragni si sposa/ Arriva l’invito al matrimonio: la reazione

Chiara Ferragni: la sorella Francesca Ferragni convola a nozze con Riccardo Nicoletti

Chiara Ferragni torna al centro del gossip made in Italy, di risonanza international, con la notizia del preannunciato matrimonio della sorella Francesca Ferragni. Il prossimo 9 settembre 2023, la sorella Francesca dell’influencer italiana fashionista più influente su scala globale, Chiara, convolerà a nozze con il promesso sposo Riccardo Nicoletti, e a renderlo di dominio pubblico é intanto un’Instagram story.

Il contenuto social in questione é pubblicato, tra le nuove storie condivise con il web via Instagram, da parte Chiara Ferragni, un’occasione social dove l’influencer e consorte di Fedez mostra l’invito speciale al matrimonio della sister Francesca, con tanto di first-reaction.

La coppia di promessi sposi, Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti, convolerà a nozze con amici e parenti presso il Castello di Rivalta in provincia di Piacenza. Per ciò che concerne l’idea fashionista degli abiti nuziali, la sorella di Chiara Ferragni e promessa sposa ha introdotto a fan e follower in atelier, alcune delle varie opzioni per la papabile trovata in fatto di stile da optare per il grande passo, tra le tante creazioni firmate Atelier Emé. Il brand a quanto pare vestirebbe anche le damigelle, ruolo che la sposa intende affidare alle due sorelle Chiara e Valentina, tra le invitate, con le amiche a lei più care.

Nel frattempo, intanto, tra un particolare e l’altro rispetto allo spoiler del matrimonio, si fa virale e desta particolare attenzione nel web il significato dell’invito alla cerimonia tanto attesa, complice la storia rivelatrice di Chiara Ferragni.

La reazione di Chiara Ferragni all’invito degli sposi al matrimonio é social

Un invito consistente in una particolare scelta, personalizzata dei promessi sposi, che in qualche modo racconta anche la storia della famiglia, una creazione in acquerello dove sono ritratti alcuni importanti membri della vita degli sposi. La coppia può dirsi amante degli animali e difatti, sulla parte frontale del biglietto , figura un cane: trattasi dell’amico a quattro zampe Gabriella, un Weimaraner color grigio con gli occhi azzurri.

“Che cute!”, esclama con un tono di voce particolarmente commosso, Chiara Ferragni, nel mini-video in cui si lascia immortalare mentre condivide con gli internauti il momento del ritiro dell’invito al matrimonio. E, nell’attesa del grande passo, inoltre spunta la data delle nozze di Valerio Scanu.











