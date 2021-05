Chiara Ferragni lancia minisalopette/ Prezzo 216 €, proteste “Per i maschietti nulla”

Chiara Ferragni, influencer di successo e dolce metà del cantante Fedez, è finita in queste ore nel mirino di molti internauti per il lancio della minisalopette in lana e cashmere da neonata. A generare discussione non è soltanto il prezzo del capo d’abbigliamento (216 euro), ma anche e soprattutto il fatto che sia destinato soltanto a femminucce e non preveda alcun tipo di alternativa per i maschietti. Sulla pagina Instagram “Chiara Ferragni Brand” sono spuntati numerosi commenti di protesta in tal senso: si va dal classico “Non è giusto”, al più innovativo “Anche se non proprio azzurro, basterebbe qualcosa di giallo o verde”.

La minisalopette appartiene alla collezione “New Born” di Chiara Ferragni, lanciata così sui social network dall’account Instagram ufficiale dell’imprenditrice: “È tempo per una grande sorpresa! Online, la nuova collezione New Born”. Tutte le novità, inclusa la minisalopette, presentano l’iconico occhio, emblema che ormai viene associato automaticamente a lady Fedez e identifica immediatamente ogni sua creazione.

CHIARA FERRAGNI E LA MINISALOPETTE DA NEONATA: C’È ANCHE LA CUFFIETTA

Chiara Ferragni e la minisalopette da neonata sono dunque uno degli argomenti di principale discussione sui social network nella giornata odierna. Sul portale ufficiale di vendita del brand, la descrizione del prodotto è la seguente: “Salopette in maglia con taglio culotte e pattern Eyestar. Tessuto principale: 70% Lana Vergine, 30% Cashmere”. A fare pendant con il capo d’abbigliamento c’è anche la cuffietta, che presenta il medesimo pattern con l’occhio. Il costo? 135 euro. L’influencer, recentemente entrata nel Cda di Tod’s, ha anche ottenuto grande successo dalla vendita della sua borraccia personalizzata, simbolo dei Fridays for Future. Realizzata in collaborazione con 24 Bottles, è andata letteralmente a ruba sul mercato online, facendo registrare un sold out per certi versi inatteso, ma in grado di evidenziare lo strapotere della Ferragni e il ruolo da assoluta protagonista che è in grado di recitare sul mercato internazionale.

