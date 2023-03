Chiara Ferragni stop alle proposte in TV?/ L’indiscrezione: “le ha rifiutate tutte”

Chiara Ferragni dice addio alla TV? L’indiscrezione

Chiara Ferragni è reduce dal ruolo di co-conduttrice a Sanremo 2023, al fianco di Amadeus. L’influencer è uscita dalla sua “confort zone” per mettersi alla prova con un’esperienza diversa dalla routine. Secondo le indiscrezioni riportate da Pipol Tv, però, questa potrebbe essere l’ultima volta dell’imprenditrice in TV, almeno per un periodo di tempo.

Sulla pagina web, infatti, si legge che Chiara Ferragni abbia rifiutati diversi ruoli televisivi per prendere una pausa dopo essere salita sul palco dell’Ariston. L’influencer milanese si starebbe, tuttavia, preparando alla seconda stagione de The Ferragnez che potrebbe aggiungere anche una terza. Che questo sia uno stop momentaneo dopo la pensante esperienza a Sanremo 2023 o un addio definitivo non è dato sapere.

Chiara Ferragni e lo sfogo dopo Sanremo 2023: “Ho pianto tanto”

Dopo il clamore generato dalla sua partecipazione a Sanremo 2023 e i rumor sulla presunta crisi con Fedez, Chiara Ferragni si lascia andare a un lungo sfogo sui social. L’influencer spagnola ha ammesso di aver vissuto momenti difficili: “Fermarsi a respirare e a pensare, ricordandosi che è normale avere paura, è normale chiedersi se ce la farai, è normale offrire aiuto a chi intorno a te ne ha bisogno ma anche chiederlo a chi sai può esserti di supporto”.

“Mi è capitato dopo settimane di cose emotivamente complesse che mi sono successe e ci sono successe come famiglia ” afferma la Ferragni, facendo riferimento al rapporto con Fedez. L’influencer ha poi ammesso di non essersi spesso sentita adeguata per Sanremo 2023 e di aver avuto molta paura di non fare la cosa giusta: “Sanremo, ora posso ammetterlo, è stato durissima, mi sono sentita fuori dalla mia zona di comfort a chiedermi se sarei stata capace, a dirmi che non potevo deludere chi credeva in me e a non darla vinta a chi mi voleva vedere sbagliare”.

