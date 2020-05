Chiara Ferragni, “Leone vi spiega regole su mascherine”/ Ironia dopo polemiche social

Pubblicità

Nuove polemiche social su Chiara Ferragni e Fedez che sin dal primo giorno dopo la fine della quarantena sono tornati a dividere l’opinione pubblica e hanno visto anche l’influencer e madre del piccolo Leone rispondere con puntuto sarcasmo a qualche commento a suo dire fuori luogo. Tutto è nato dopo che la famigliola si è concessa una prima passeggiata assieme al bambino per andare in farmacia: uscita ovviamente documentata attraverso le consuete Stories sul frequentatissimo profilo Instagram della Ferragni che tuttavia è stata presa di mira assieme a Fedez per non aver dotato anche Leone di una mascherina. Infatti durante la camminata in uno dei parchi cittadini ha colpito molti follower il fatto che il primogenito di casa Ferragnez non avesse alcun dispositivo di protezione: “Ma Leo è immune al Covid-19?” oppure “Una mascherina non ve la potevate permettere?” è stato il tenero delle critiche ricevute dalla coppia che però a stretto giro di posta hanno messo a tacere le polemiche usando l’arma dell’ironia.

CHIARA FERRARI RISPONDE ALLE POLEMICHE SULLA MASCHERINA DI LEONE

Infatti all’indomani della querelle-mascherina, Chiara Ferragni ha pubblicato una nuova Storia in cui ha in realtà ribadito ciò che alcuni fan più accorti non avevano mancato di far notare già ieri, ovvero che il piccolo Leo ha solo due anni e che dunque nel suo caso non vige affatto l’obbligo di dover indossare una mascherina o simili dispositivi di protezione. Dunque i Ferragnez hanno rispettato alla lettera le disposizioni sanitarie del Governo e per questo motivo nelle ultime ore sul profilo Instagram della influencer lombarda è apparsa una foto in primo piano di Leone che sembra dirigersi verso l’obbiettivo e reca con sé in mano un tablet: “Leo vi sta portando un iPad per leggere le regole sull’uso della mascherina per i bambini sotto i 6 anni” ha scritto la madre con sarcasmo nel suo post, precisando anzi che sotto i 3 anni il ricorso alla mascherina è vietato. In questo modo, conclude Chiara Ferragni, “eviterete di perdere altro tempo a commentare idiozie sul mio ultimo post”. A onor del vero va detto che l’uso della mascherina è sconsigliato al di sotto dei 3 anni (per ovvi motivi di sicurezza dei minori e della loro respirazione) ma il punto della compagna di Fedez, ovvero la mancanza di buon senso di tanti hater, è stato centrato…





