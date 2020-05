Fedez, scherzo crudele a Chiara Ferragni/ Lui urla: “Ce la faremo”. Lei: “vaffancu*o”

Pubblicità

La quarantena di Fedez e Chiara Ferragni continua tra scherzi e giochi divertenti. Se negli scorsi giorni la coppia ha immaginato un futuro matrimonio tra il figlio Leone e la prima figlia di Gigi Hadid e Zayn Malik, oggi, il rapper, è tornato a fare gli scherzi alla moglie. Sui social, i Ferragnez continuano a condividere foto e video delle giornate che trascorrono nel loro appartamento milanese insieme al figlio Leone. Oltre a divertirsi con il piccolo, Fedez ha trovato nella moglie Chiara la vittima perfetta dei suoi scherzi. Dopo averla ripresa con una maschera in volto beccandosi un “Che ca*** fai?”, stavolta, Fedez ha deciso di regalare alla sua dolce metà un risveglio tutt’altro che dolce. Il rapper, infatti, ha messo su uno scherzo con i fiocchi svegliando la Ferragni dal suo riposo in modo assolutamente traumatico e scatenando la reazione rabbiosa dell’influencer.

FEDEZ, SCHERZO A CHIARA FERRAGNI: FANS IMPAZZITI

Mentre Chiara Ferragni dormiva, Fedez ha pensato di organizzare uno scherzo alla moglie. Dopo aver collegato il computer alle casse, ha trovato un video in cui il protagonista urla “Ce la faremo”. Dopo aver alzato al massimo il volume, ha fatto partire il video svegliando in modo traumatico la moglie che, inizialmente, si è coperta il volto mostrando il dito medio al marito. Il rapper, poi, non contento, si è avvicinato nuovamente alla moglie dicendole ancora “ce la faremo”. Furiosa per lo scherzo, l’influencer ha risposto con un “vaffancu*o”. La reazione della Ferragni ha conquistato i fans: “era il minimo mandarti a quel paese”, “brava Chiara, rimettilo al suo posto”. Non mancano, poi, gli apprezzamenti per Fedez: “sei il numero uno”, “ti aspetto a casa mia appena finisce la quarantena”. E poi c’è chi esorta Fedez a stare attento ipotizzando una vendetta della Ferragni. Ecco il video dello scherzo:





