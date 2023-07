Chiara Ferragni ‘like’ strategico contro Selvaggia Lucarelli/ Ecco cosa è successo

Chiara Ferragni si schiera contro Selvaggia Lucarelli: gli indizi

Selvaggia Lucarelli è finita nel mirino del web per le polemiche scoppiate contro Giulia De Lellis in Israele. La giornalista si sarebbe limitata a riprendere l’influencer, suggerendo uno studio più approfondito del luogo visitato. Questo ha scatenato l’ira dei social contro l’opinionista e sembra che anche Chiara Ferragni si sia schierata dalla parte degli utenti.

Fedez, commenti choc da hater dopo morte della cagnolina Matilda/ Lui furioso: "Sei una merd*"

“Quindi sei Selvaggia Lucarelli e attacchi i Ferragnez e chiunque altro sulla qualunque e anche pesantemente. Poi però tocca a Giulia De Lellis e, facendo parte della tua stessa agenzia, le dai solo della povera ignorante che non sapeva. I giornalisti seri proprio” si legge su un tweet. E ancora: “In pratica quando sei amica di Selvaggia Lucarelli te la cavi con 150 caratteri. Poi che c*lo, questo casino proprio ieri che non ha postato perché stava vivendo la vita reale. E pensare che per la Ferragni pubblicava romanzi mentre era in vacanza dall’altra parte del mondo” scrive un altro utente. A tutti questi messaggi la Ferragni ha messo il suo ‘like’, chiaro gesto contro la giornalista accusata di fare favoritismi a chi lavora con lei (De Lellis in questo caso).

Chiara Ferragni in lutto: morta la cagnolina Matilda/ "Sei sempre stata la mia famiglia. Mi mancherai"

Chiara Ferragni, muore la cagnolina Matilda: la dolce dedica dell’influencer

Ieri, 29 luglio, l’influencer ha annunciato con un lungo post su Instagram la morte della sua amata cagnolina Matilda, con lei da 13 anni. Chiara Ferragni ha scritto, per la sua “bambina”, una struggente dedica di addio sui social: “Tutto quello che volevo dirti te l’ho detto all’orecchio in questi giorni, ma tanto tu già sapevi tutto. In questi tredici anni insieme sei stata la mia bambina ed allo stesso tempo la mia amica pronta a farmi sempre compagnia e a farmi sentire amata quando più ne avevo bisogno. Mi bastava abbracciarti e sentire il tuo profumo per sentirmi a casa perchè è proprio quello che sei stata sempre: la mia famiglia”.

"Chiara Ferragni e Fedez separati in casa": l'influencer sbotta dopo il commento dell'hater/ "Piantatela..."

E ancora: “E hai fatto anche di più, hai “creato” quella che è la nostra famiglia: eri tu “il cane di Chiara Ferragni” di quella canzone che mi ha fatto conoscere il papà nel 2016. Ci pensi se non fossi stata la mia Matildona come poteva essere diversa la mia vita? Quando ti ho scelta, ancora ragazzina, mai avrei pensato che avresti conosciuto i miei bambini, ed invece sei stata stupenda anche nel ruolo di “sorella maggiore”: hai regalato loro l’esperienza di amore incondizionato verso un animale che diventa famiglia”. Poi conclude: “Mi mancherà tutto di te Mati, ti saluterò ogni giorno su quella nuvoletta. Sarai per sempre la mia prima bimba”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA