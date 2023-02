Chiara Ferragni, monologo a Sanremo 2023 contro l’ex Riccardo Pozzoli?/ Frecciatina…

Il monologo di Chiara Ferragni a Sanremo 2023

Bellissima ed emozionatissima, Chiara Ferragni, sul palco del Teatro Ariston, durante la prima serata del Festival di Sanremo 2023, ha parlato a se stessa attraverso un lungo e toccante monologo in cui ha toccato diversi temi come quello dell’odio social o della lotta continua delle donne per dimostrare di essere talentuose e brave nel proprio lavoro. “Sai, da donna dovrai affrontare tante battaglie, dal dovere lavorare il doppio di un uomo per farti prendere sul serio, al non poter vivere liberamente il tuo copro, perché se lo nascondi sei una suora, se lo mostri una tr**a”, ha detto la Ferragni parlando alla Chiara bambina.

Ripercorrendo quella che è stata finora la sua vita, la Ferragni ha commentato le battaglie affrontate e quelle che dovrà affrontare ancora da donna e da mamma. “Sarà semplice fare il genitore? Mai. Sarà il lavoro più faticoso di tutti, anche perché le uniche persone che potranno dare il giudizio finale sul tuo operato sono solo i tuoi figli. Spesso ti sentirai in colpa di essere lontana da loro, anche solo per andare al lavoro. Ma ti dico una cosa, se farai sempre del tuo meglio per i tuoi figli, e se loro sono il pensiero principale delle tue giornate, togliti ogni dubbio, probabilmente sei una brava madre, non perfetta, ma brava abbastanza”, ha detto ancora con la voce rotta dal pianto.

Chiara Ferragni e la frecciatina all’ex

Nel corso del suo lungo monologo, Chiara Ferragni ha ripercorso anche le tappe della sua straordinaria carriera ricordando i momenti in cui non si sentiva all’altezza di quello che stava ottenendo pensando che fosse tutto merito della persone che aveva accanto. “Celebra sempre i tuoi successi, quelli grandi, ma anche quelli piccoli che nessuno vede, ma che ti renderanno orgogliosa di te. Non sminuirti mai di fronte a nessuno. Noi donne siamo abituate a farci piccole di fronte a uomini insicuri, e te lo dici una che ha accettato persino che qualcuno si prendesse il merito di averla inventata e ha lasciato che questa fosse la narrazione per anni, prima di rendersi conto che tutto questo fosse sbagliato”, ha detto ancora la Ferragni.

In queste parole, in tanti hanno visto un riferimento all’ex fidanzato, probabilmente a Riccardo Pozzoli che, oltre ad essere stato il suo compagno è stato anche cofondatore del blog The Blonde Salad con cui è iniziata la sua ascesa. Dopo la fine della storia, anche i rapporti professionali si sono interrotti. La presunta frecciatina, tuttavia, è solo un’ipotesi.











