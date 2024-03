Chiara Ferragni rompe il silenzio sulla crisi con Fedez: “Non è una scelta mia”/ Poi spunta un like…

Chiara Ferragni e le parole sulla crisi matrimoniale con Fedez

Il matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez sta attraversando il momento più difficile da quando è stato celebrato. La coppia, infatti, è ormai uscita allo scoperto ammettendo la crisi che ha portato il rapper a trasferirsi in un’altra casa. Genitori di Leone e Vittoria, i due continuano a vedersi per continuare a dare la serenità ai bambini con cui cercano di trascorrere la maggior parte del tempo. Dopo mesi, tuttavia, la Ferragni ha deciso di affrontare un viaggio di lavoro partendo per New York.

Mentre lei si trova negli Stati Uniti, Fedez si sta occupando dei bambini e, lontana dall’Italia, Chiara ha scelto di rispondere ai commenti dei fan rompendo il silenzio sulla crisi matrimoniale e svelando qualche dettaglio in più sul periodo di allontanamento.

Le parole di Chiara Ferragni sulla crisi con Fedez

“Purtroppo non è una scelta mia”. Sono queste le parole che usa Chiara Ferragni per rispondere ad una fan. L’imprenditrice digitale, inoltre, ha anche lasciato un like al seguente commento: “Federico dovrebbe ricordare quando lui ha avuto bisogno di te. I momenti belli sono facili da condividere”. Per la prima volta, dunque, la Ferragni lascia trapelare qualcosa in più sulla crisi matrimoniale mentre si trova a New York.

a Rozzano, invece, Fedez appare particolarmente nostalgico ricordando il primo album “Penisola Che Non C’è: “Sono molto legato all’album Penisola Che Non C’è perché è stato il disco che mi ha fatto iniziare la mia carriera artistica e tra i concerti più belli della mia vita credo che ci sia quello che ho fatto proprio quando è uscito questo disco a Leoncavallo, un centro sociale di Milano, dove la mia mamma e il mio papà vendevano fuori dal locale i cd e le magliette. Fu un concerto veramente fico. Sto invecchiando raga. Perché? Perché mi sento… vabbè, bello però, ma affancul0 la nostalgia”

