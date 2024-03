Chiara Ferragni ed il messaggio criptico da New York: clamorosa svolta nella sua carriera?/ Indizio social

Chiara Ferragni vola a New York e fa un appello ai fan: “Auguratemi buona fortuna”

Non sono giornate facili per Chiara Ferragni, dallo scoppio dello scandalo dell’ormai noto ‘caso Balocco’ ha perso importanti collaborazioni e follower ed a catena si sono registrati altri problemi, mosse comunicative per nulla azzeccate ed una crisi senza precedente con il marito Fedez (Federico Lucia) che fa supporre che il loro matrimonio sia definitivamente naufragato. Ed a tutto ciò si aggiunge che di recente l’intervista di Chiara Ferragni a Che tempo che fa ha ottenuto un ulteriore perdita di consensi e L’Espresso ha lanciato un’inchiesta su di lei postando in prima pagina il suo viso in versione Joker non ci sono dubbi sul fatto che questo per lei sia un periodo difficilissimo.

CHIARA FERRAGNI-JOKER SU L'ESPRESSO/ È il morso dei moralizzatori, forti con i deboli (e viceversa)

In tutto questo, però, adesso sembra esserci una buona notizia per Chiara Ferragni anche se, al momento, si tratta solo di ipotesi. È il sempre informato Fatto Quotidiano Magazine che unendo alcuni indizi disseminati sui social tra cui messaggi criptici ha ipotizzato che Chiara Ferragni possa dare un’importante svolta alla sua carriera. Il magazine online infatti riporta che in questi giorni l’imprenditrice è volata a New York per impegni lavorativi senza i figli Leone e Vittoria che sono rimasti con papà Fedez. E poco prima del viaggio ha chiesto ai suoi follower: “Auguratemi buona fortuna.” A cosa si riferiva?

Fedez e Chiara Ferragni, crisi peggiora: lui toglie foto di coppia e lancia una frecciata/ "L'hai voluto tu"

Chiara Ferragni, svolta clamorosa nella sua carriera? Ipotesi sul suo futuro

Partendo dal periodo nero di Chiara Ferragni ed analizzando le sue ultime mosse social, il Fatto Quotidiano Magazine ha ipotizzato che l’influencer ed imprenditrice possa esserci un’importante svolta lavorativa. Il magazine, infatti, ipotizza: “Quale sarà il futuro della Ferragni? A oggi non possiamo saperlo, anche se sono in molti ad aver ipotizzato un trasferimento dell’imprenditrice sul suolo americano. L’opzione non è da scartare. In passato Chiara, che ha recentemente pubblicato un post per il compleanno della sorella Francesca, aveva vissuto diverso tempo negli Stati Uniti, prima di ritornare in Italia in pianta stabile.”

Chiara Ferragni valuta azione legale contro L’Espresso/ “Copertina con sembianze di Joker è diffamatoria”

Nel frattempo Fedez è al centro di un’altra spinosa questione da risolvere, la disputa legale contro Luis Sal su Muschio Selvaggio e la ripartizione dello loro quote in comune. Proprio ieri, infatti, il rapper ha annunciato la chiusura a breve del podcast.











© RIPRODUZIONE RISERVATA