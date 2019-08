Chiara Ferragni sexy abito trasparente/ Fedez “romantico” apprezza:”Camera con vista”

Chiara Ferragni provocante per festeggiare l’anniversario di matrimonio…

Chiara Ferragni decide ancora una volta di stuzzicare i suoi fan con una foto su Instagram, stavolta però a pubblicarla è suo marito Fedez. Il cantante a Portofino si gode lo splendido panorama con sua moglie e forse prende un po’ al balzo l’occasione per cercare di zittire gli haters che si sono scatenati nelle ultime settimane. Chiara indossa uno splendido abito nero, trasparente che mostra molto del suo fisico statuario compresi gli slip, rigorosamente neri, che indossa sotto lo stesso. Fedez allora, da ragazzo intelligente qual è, capisce che è arrivato il momento di sdrammatizzare e di far capire come la cosa sia meno pesante di quanto si pensi con un commento simpatico e intelligente: “Camera con vista”.

Chiara Ferragni, Fedez “risponde” agli haters così..

La mossa di Fedez è stata sicuramente intelligente. Il cantante ha risposto agli haters di Chiara Ferragni, sua moglie, mostrandola con un vestito trasparente. In settimana la donna era stata attaccata proprio per motivi simili a questo. L’avevamo vista infatti posare di spalle con indosso solo un paio di slip, scatenando i commenti di chi sottolineava la sua mancanza di stile. La nota influencer invece proprio in quello scatto mostrava la sua capacità di essere provocante ma allo stesso tempo elegante. Fortuna per lei che ha trovato sulla sua strada un marito come Fedez che la ama moltissimo e che l’ha sempre sostenuta in tutti i suoi progetti.

Fedez si gode il “panorama”

Visualizza questo post su Instagram Camera con vista 👁 Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) in data: 30 Ago 2019 alle ore 11:11 PDT





