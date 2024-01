Chiara Ferragni si allontana da Milano dopo il ‘caso Balocco’/ “24 ore insieme solo alla mia famiglia”

Chiara Ferragni si isola da tutti e si concentra sulla famiglia: ecco cosa è successo

Chiara Ferragni si è concessa una giornata solo con la sua famiglia, lontana dai social: “24 ore lontano, insieme solo alla famiglia” ha scritto l’influencer su Instagram. E’ inevitabile che l’imprenditrice digitale stia cercando di allontanarsi un po’ da Milano, dopo lo scandalo del pandoro Balocco.

Le voci sulla presunta crisi tra l’imprenditrice digitale e Fedez continuano incessanti. La vacanza di famiglia ricorda molto quella fatta dai Ferragnez dopo gli avvenimenti di Sanremo che hanno portato i coniugi a litigare. Che ci sia un altro momento di rottura? Al momento, l’influencer ha cambiato i contenuti che pubblica sui social incentrandoli principalmente sui suoi figli e la sua famiglia. Il momento è piuttosto delicato considerando che la sua immagine è stata macchiata dall’accusa di truffa aggravata.

L’ipotesi che Ferragni e Fedez siano in crisi a causa del ‘caso pandoro’ è stata confermata anche da Selvaggia Lucarelli. La giurata ha infatti rotto il silenzio sulla questione parlando di “Una frizione grossa nei Ferragnez” e aggiungendo: “Che sia vero o no, se in questo momento non c’è una strategia condivisa, la vedo dura resistere alla tempesta“.

L’analisi della giornalista si è poi spostata sulla strategia di immagine che l’imprenditrice digitale starebbe utilizzando sui social. L’influencer, infatti, starebbe concentrando tutti i contenuti sulla famiglia senza fare riferimento alla sua professione: “Lei, anziché capirlo, continua ad usarli per creare empatia” – avrebbe scritto Lucarelli – “E’ incapace di leggere il presente e di capire la criticità del proprio percorso…” Ci sono davvero dei problemi tra i coniugi? Non rimane che attendere ulteriori sviluppi.

