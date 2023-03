Fedez e Chiara Ferragni, crisi superata?/ Relax in famiglia dopo il “caos” Sanremo

Fedez e Chiara Ferragni, il “tormentone” della crisi e il ritorno sui social

Il Festival di Sanremo 2023 si è ormai concluso da diverse settimane ma un tema ad esso correlato continua ancora oggi a tenere banco tra pagine di gossip e dibattito sui social: la presunta crisi tra Fedez e Chiara Ferragni. Nel corso dei giorni si sono sovrapposte diverse e contraddittorie teorie sulla coppia, destabilizzata dal “caso” Rosa Chemical e dallo stress seguito all’esperienza di entrambi sul palco dell’Ariston. Dal silenzio social all’evidente difficoltà emotiva di Fedez estrapolata da alcuni contenuti da lui stesso pubblicati, tutto sembrava convergere verso la tesi della crisi.

Ad oggi, Fedez e Chiara Ferragni hanno finalmente offerto maggiori informazioni sul tema più dibattuto del momento, spiegando in diverse occasioni sui social che qualcosa effettivamente c’è stato. Pur non scendendo nei particolari, sono emerse delle incomprensioni di coppia che in ogni caso, insieme, sembrano stiano cercando di gettarsi alle spalle. Effettivamente, tra la coppia il sereno pare stia tornando dopo la burrasca delle scorse settimane e lo testimoniano anche le ultime foto pubblicate dal settimanale Chi.

Fedez e Chiara Ferragni, sorrisi e condivisione per ritrovare la serenità familiare

Nel reportage fotografico pubblicato dal settimanale Chi si notano – per la felicità dei rispettivi followers – Fedez e Chiara Ferragni in un clima decisamente più disteso. Le foto hanno “catturato” la coppia nel bel mezzo di un pomeriggio in famiglia, con i piccoli Leone e Vittoria. Una tenera gita al parco in un pomeriggio tranquillo, niente di più utile per ritrovare la serenità messa a repentaglio dal peso degli impegni e forse anche dalla pressione ed esposizione mediatica successiva agli eventi di Sanremo 2023. Chiara Ferragni aveva parlato sui social di un periodo segnato da “complessità emotiva”, e che insieme a suo marito Fedez aveva la necessità di “provare a far funzionare le cose, di aggiustarle senza fingere che tutto vada bene“.

Ebbene, i propositi raccontati sui social da Chiara Ferragni sembrano a buon punto e, lo stesso Fedez, sembra aver ritrovato il sorriso nella bellezza della quiete familiare. Il rapper ha vissuto un periodo non semplice nelle ultime settimane, complice anche una terapia di psicofarmaci erroneamente interrotta. Le foto pubblicate dal settimanale Chi sono dunque una ventata di ottimismo per chi spera in una lenta ma ricostituente ripresa; la condivisione può essere il tassello giusto per sistemare le cose, per il resto solo il tempo potrà fare il suo corso.











© RIPRODUZIONE RISERVATA