Chiara Ferragni torna a sponsorizzare, ma spuntano dettagli clamorosi/ “Le grandi aziende hanno deciso…”

Chiara Ferragni, riprendono le sponsorizzazioni: un dettaglio rivela il fallimento

Chiara Ferragni sta tornando timidamente a sponsorizzare prodotti. L’influencer e moglie di Fedez nelle scorse ore è tornata su Instagram, dove ha deciso di riprendere in mano il mestiere di imprenditrice digitale, anche se alcuni dettagli rivelano quanto in realtà la Ferragni sia in difficoltà. Un dettaglio è stato infatti immediatamente notato dai fan. Le sponsorizzazioni di Chiara Ferragni, almeno per il momento, non riguardano più i brand illustri, ma solo i prodotti del suo marchio. Questo conferma come il momento di crisi economica dell’influencer sia ancora pienamente in corso

Amici 23, nuovi retroscena sull'addio di Mew e Matthew/ "Non hanno deciso insieme e..."

Chiara Ferragni e queste sponsorizzazioni minori sono allo stesso tempo un netto segnale di come le aziende di grande rilievo l’hanno abbandonata o, quantomeno, accomodata in panchina. È come se adesso Chiara Ferragni fosse tornata alle origini, ma non ovviamente per scelta. La crisi economica che ha investito Chiara Ferragni è il frutto dello scandalo Balocco Gate, che ha avuto un impatto negativo sulle sue collaborazioni con i marchi più prestigiosi, e per il momento è impossibile comprendere con quali tempistiche la Ferragni possa lasciare alle spalle questo momento e se mai ci riuscirà. Intanto però la moglie di Fedez si è nuovamente approcciata al mestiere, dando segnali di presenza, anche se in difficoltà.

Grande Fratello 2023, Massimiliano Varrese attaccato: "Gesto violento contro Vittorio"/ Cosa è accaduto

Le collaborazioni prima dello scandalo Balocco di Chiara Ferragni

Prima che il caso Balocco mandasse all’aria la vita di Chiara Ferragni, la carriera dell’influencer sembrava ormai lanciatissima. C’è chi sussurrava addirittura di un possibile sbarco in tv con continuità, un anno dopo il suo esordio al Festival di Sanremo. Nel campo di imprenditrice digitale la Ferragni vantava collaborazioni illustri, con sponsorizzazioni di marchi noti che le portavano profitti non certo indifferenti. Prima dello scandalo Balocco, scendendo nel dettaglio, Chiara Ferragni aveva collaborato con ben 53 diversi brand, pubblicando 175 post promozionali solamente nell’anno solare 2023.

Concorrenti Pechino Express 2024: Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal sono "Italia e Argentina"/ Spoiler

Queste collaborazioni con protagonista Chiara Ferragni, difesa da un showgirl nelle scorse ore, riguardavano aziende imperiali, come BMW, Prada, Louis Vuitton, Dior, Calzedonia, San Carlo, VeraLab, NeonNails e Pondoro Game Lodge. Tuttavia, al momento tutte queste sponsorizzazioni sono scomparse nel nulla, così come la recente collaborazione che la Ferragni sembrava pronta a veder decollata con Coca Cola. I grandi marchi per il momento stanno valutando come evolverà lo scandalo Balocco e se sarà ancora conveniente puntare sulla moglie di Fedez in futuro. Quello che è certo, è che questi sono tempi duri per Chiara, che sta contando però sul pieno appoggio della famiglia nella speranza di risalire la china.











© RIPRODUZIONE RISERVATA