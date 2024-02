Chiara Ferragni: tra lei e Fedez spunta il terzo incomodo?/ Indiscrezione bomba a Pomeriggio 5

Chiara Ferragni e Fedez: gossip bomba a Pomeriggio 5

Un gossip bomba è stato lanciato su Chiara Ferragni e Fedez a Pomeriggio 5. Nel corso della seconda parte della puntata del 22 febbraio 2024, Myrta Merlino si è occupata della notizia del giorno ovvero il presunto addio tra Chiara Ferragni e fedez. Con un giornalista in collegamento da Milano, nelle vicinanze della casa dei Ferragnez, la Merlino, insieme ai propri ospiti, ha provato a ricostruire la crisi dei Ferragnez e i presunti motivi che avrebbero portato Fedez a lasciare il super attico in cui vive la famiglia da qualche mese.

Annamaria Berrinzaghi, la mamma di Fedez commenta la crisi con Chiara Ferragni/ "Speriamo vada tutto bene"

Tra gli ospiti di Myrta Merlino, in collegamento da Milano, c’era anche Davide Maggio che, commentando le varie notizie, si è lasciato andare ad un gossip bomba su Chiara Ferragni che, secondo il giornalista, “sarebbe stata consolata da una persona” senza, tuttavia, svelare il presunto nome.

Le parole di Davide Maggio su Chiara Ferragni e Fedez

“Per quel che mi risulta la Ferragni…. come dire, c’è chi l’ha consolata per bene! Ora non essere così indiscreta. Diciamo che delle persone, una in particolare, le è stata molto vicina e l’ha supportata…”. Queste le parole dette da Davide Maggio nella puntata del 22 febbraio 2024 di Pomeriggio 5.

Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati/ Lo staff dell’influencer: "Non sa se è una decisione definitiva…"

Myrta Merlino, incuriosita, ha chiesto di saperne di più provando ad estorcere il nome della presunta persona vicina alla Ferragni ma Davide Maggio ha spiegato di voler aspettare di avere almeno tre indizi prima di esprimersi. Poco dopo, sono poi arrivate le parole della mamma di Fedez.











© RIPRODUZIONE RISERVATA