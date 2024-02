Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati/ Lo staff dell’influencer: “Non sa se è una decisione definitiva…”

Fedez e Chiara Ferragni, matrimonio al capolinea?

Nelle ultime settimane si è parlato a fasi alterne della possibile rottura imminente tra Fedez e Chiara Ferragni. Alti e bassi scanditi da aneddoti estrapolati sui social che, se da un lato sembravano alimentare le teorie meno positive, dall’altro potevano confutare la presunta crisi di coppia. Come raccontato anche nel corso della puntata odierna di Pomeriggio Cinque, Dagospia avrebbe sganciato la ‘bomba’: Fedez e Chiara Ferragni si sarebbero lasciati e da 4 giorni non sarebbero più sotto lo stesso tetto.

Nel corso della trasmissione di Myrta Merlino si è chiaramente dibattuto anche a proposito delle presunte ragioni per le quali Fedez e Chiara Ferragni si sono lasciati. Dall’esposizione mediatica per il “Pandoro-Gate” alla recente diatriba a Muschio Selvaggio tra il rapper e Marco Travaglio. Chiaramente, non sono ancora emerse tesi ufficiali, tanto sulle ragioni quanto sull’effettiva fine dell’amore tra i due.

Sempre nel corso della puntata odierna di Pomeriggio Cinque sono arrivate conferme ufficiali rispetto all’indiscrezione lanciata da Dagospia. Secondo il portale, Fedez avrebbe lasciato l’abitazione condivisa con Chiara Ferragni e i suoi figli già da diversi giorni. Nel corso della trasmissione sono dunque arrivate le parole ufficiali – seppur brevi – dello staff di Chiara Ferragni.

“Non era preparata, ora aspetta di capire se è una decisione definitiva e se è una cosa seria. E’ un periodo obiettivamente difficile per lei”. Queste le dichiarazioni rilasciate dallo staff di Chiara Ferragni rispetto alla rottura con Fedez e alla decisione del rapper di lasciare la casa di Milano. Dunque, pare che sia stato proprio quest’ultimo ad aver maturato la decisione; non è ancora chiaro se si tratti di una scelta definitiva o temporanea.

