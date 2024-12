CHIARA IEZZI È FIDANZATA? “CON COHEN RIMASTI AMICI, MA LUI NON VUOLE CHE…”

Chiara Iezzi è fidanzata e cosa sappiamo della vita sentimentale della più grande delle due sorelle del duo di Paola e Chiara? Questa sera su Canale 5 rivedremo sul palco il duo dance pop milanese, protagonista indiscusso di questo 2024 che pian piano va a concludersi e la presenza nella kermesse canora condotta da Federica Panicucci e Fabio Rovazzi su Canale 5 è anche l’occasione per parlare della vita amorosa delle due ‘sisters’ e in particolare sulla cantautrice, musicista e artista classe 1973. Infatti se Paola Iezzi è oramai legata dal lontano 2007 al fotografo Paolo Santambrogio, meno conosciamo dell’altra: proviamo qui a ricostruire le ultime vicende e capire se Chiara Iezzi è fidanzata o se al momento è single.

Per parlare delle vicende sentimentali dell’artista e scoprire se Chiara Iezzi è fidanzata o se comunque al momento sta frequentando qualcuno, dobbiamo fare un piccolo passo indietro e dare conto delle passate relazioni della sorella maggiore di Paola: la diretta interessata era convolata per la sua prima, e finora unica, volta a nozze nel 2014 con Meir Cohen, un uomo di origini israeliane di cui non abbiamo molte informazioni; sappiamo tuttavia che il matrimonio fu celebrato in gran segreto in quel di Cipro e che per amore dell’uomo, da cui divorzierà qualche anno dopo, la Iezzi si era anche convertita all’ebraismo. Ma, come non conosciamo molto circa le ragioni che avevano portato la coppia a dirsi addio, così non abbiamo certezze sullo status sentimentale di Chiara Iezzi…

PAOLA E CHIARA, VITA SENTIMENTALE OPPOSTA: LA SORELLA DAL 2007 STA CON…

Infatti sul tema le versioni sono discordanti e capire se Chiara Iezzi è fidanzata o meno non è semplice: oltre alla varietà di ipotesi proposte dai siti specializzati nel gossip dello showbiz nostrano e alcuni magazine rosa, c’è anche da aggiungere la (forse voluta?) ambiguità delle due sorelle sul tema, tanto che non è facile nemmeno capire dalle loro interviste se Chiara attualmente abbia un compagno e, nel caso, chi possa essere. “Con Meir siamo rimasti amici, abbiamo anche lavorato insieme. Solo che lui nelle interviste non vuole essere mai nominato…” aveva spiegato la Iezzi in una intervista a ‘il Messaggero’ in cui diceva di essere single e smentendo di fatti la tesi per cui abbia un uomo al suo fianco ma sia riuscita fino a oggi a tenere ben protetta la storia da occhi indiscreti.

“Adesso non ho legami, ma ogni tanto mi diverto con il sesso…” aveva detto l’artista che, proprio negli ultimi tempi, e come diamo conto in un altro articolo quest’oggi, ha scoperto solo dopo tanto tempo di aver frequentato lo stesso uomo con sua sorella Paola. Insomma, alla domanda se Chiara Iezzi è fidanzata sarebbe facile rispondere di no: tuttavia, la riservatezza della donna sull’argomento, come peraltro sui precedenti della sua vita sentimentale, e il tagliare corto nelle interviste quando si tocca il tema lasciano intendere che la sorella di Paola rimane molto abbottonata e, anche se avesse una relazione in corso, difficilmente la spiattellerebbe sui propri profili social o uscendo allo scoperto in qualche evento pubblico.