Il gossip non passa mai di moda soprattutto quando si tratta di personaggi particolarmente in voga in un determinato periodo. Dalla separazione alla reunion, il focus è tornato prorompente per il duo Paola e Chiara – composto dalla sorelle Iezzi – che ormai da qualche anno sono tornate a primeggiare nella scena musicale. La cronaca rosa è dunque nuovamente focalizzata sulle trame della vita privata delle due artisti e, a tal proposito, cosa sappiamo su un possibile nuovo compagno di Chiara Iezzi.

L’investigazione dei profili social sembra dare esito negativo alla seguente domanda: Chiara Iezzi ha un compagno? Nessuna traccia di scatti, dediche o simili che possano ricondurre ad un attuale storia d’amore per la cantante del duo Paolo e Chiara. Tra l’altro, Chiara Iezzi è sempre stata molto restia nel raccontare la sua vita privata e metterla in vetrina dal punto di vista dell’esposizione mediatica. L’unica storia nota della cantante è infatti quella con l’ex marito Meir Cohen.

Chiara Iezzi e la liaison ‘condivisa’ con la sorella Paola: “Scoprirlo è stato uno choc, poi…”

Le nozze tra Chiara Iezzi e l’ex marito Meir Cohen furono celebrate a Cipro nel 2014 ma alcuni anni fa la liaison è giunta alla conclusione. Come anticipato, nessuna traccia di un compagno attuale nella vita della cantante; potrebbero però anche trattarsi di una scelta di privacy non ostentare una eventuale nuova liaison in corso.

Intanto, alcune settimane fa Chiara Iezzi – insieme alla sorella Paola – aveva raccontato di aver avuto contemporaneamente a quest’ultima una relazione con lo stesso uomo. “Quella cosa lì adesso sarebbe impossibile da vivere, siamo grandi, siamo altre persone… Scoprirlo è stato uno choc ma dopo qualche incomprensione ci siamo spiegate”.

