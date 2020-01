CHIARA IEZZI, PAOLA & CHIARA/ La sorella: “No reunion, lei oggi è un’attrice”

Paola e Chiara Iezzi hanno intrapreso strade diverse. Dopo un sodalizio artistico durato ben 17 anni, nel 2013 hanno deciso che era il momento di dirsi addio. Almeno come colleghe: ciò che le lega in quanto sorelle, infatti, va ben oltre la loro vita professionale. Ospite stasera a Che tempo che fa, Chiara – l’ex bionda del duo più famoso d’Italia – racconterà forse le ragioni che le hanno spinte a separarsi. Lo ha già fatto sua sorella Paola, in un’intervista a I Lunatici su Rai Radio 2 in cui ha ripercorso le loro – anzi, ‘la loro’ – carriera. E ha tirato le somme, escludendo definitivamente l’ipotesi reunion: “Chiara oggi è un’attrice, ama questo nuovo lavoro e questo nuovo percorso. Quando una persona ha voglia di fare altro nella vita bisogna anche accettarlo”. Lei personalmente se n’è fatta una ragione, e adesso canta da sola. Il 10 gennaio 2019 ha pubblicato il suo ultimo singolo, Ltm, prodotto con in collaborazione con Myss Keta.

La fine di Paola & Chiara

Nonostante il ricordo dei loro successi insieme, Paola e Chiara Iezzi hanno deciso di comune accordo di proseguire da sole. Chiara, in particolare, da 7 anni a questa parte, si dedica esclusivamente alla recitazione. “Noi siamo sorelle e ci vogliamo bene”, ha spiegato Paola. “Ho una strada davanti a me, ho un passato glorioso con mia sorella, le nostre canzoni hanno fatto ballare e cantare un sacco di italiani e sono arrivate anche all’estero. Vado avanti, i pezzi che abbiamo fatto sono una benedizione assoluta, mi diverto a ricantarli e mi piace l’idea che quei pezzi siano rimasti. Mi ricordo che quando abbiamo scritto determinati pezzi ci guardavamo e dicevamo che erano una bomba. Nel caso di Amici come prima quando l’abbiamo finito di scrivere abbiamo pensato questo va a Sanremo e vince. Ed è andata esattamente così”.

Chiara Iezzi attrice

Chiara Iezzi ha lasciato ufficialmente la musica nell’aprile 2014. In quell’occasione, ha dichiarato di essere intenzionata a includere in futuro un aspetto musicale nella sua carriera cinematografica, interpretando, per esempio, una cantante. Da allora ha preso parte a diversi spettacoli teatrali, videoclip e film per il cinema, la Tv e il web. Sempre nel 2014 è stata scelta per un ruolo in Under – The Series, web serie di Ivan Silvestrini con Gianmarco Tognazzi e Giorgio Colangeli. Nel 2015 è entrata a far parte del cast della seconda serie di Alex & Co. nei panni di Victoria Williams. In seguito è toccato a Il ragazzo della Giudecca (2015) con Giancarlo Giannini e Franco Nero e del film internazionale The Broken Key, al fianco di Rutger Hauer e William Baldwin. Nel 2016 è stata protagonista del mini film di Prada The Hour of the Wolf. Più di recente, nel 2019, ha ricevuto una menzione speciale come attrice al Florence Film Festival per il suo ruolo nel cortometraggio Roller coaster.



© RIPRODUZIONE RISERVATA