Chiara Maggenti, moglie Damiano Carrara/ E’ saltato il matrimonio, perché?

Chiara Maggenti è la compagna e futura moglie di Damiano Carrara, il pasticciere e volto noto televisivo che da anni è giudice di diversi programmi di successo. Un grande amore quello nato tra lo chef e la bellissima Chiara che avevano in programma di celebrarlo con un matrimonio saltato per motivi di salute. Proprio così, Damiano e Chiara hanno dovuto rimandare il giorno delle nozze a causa di un piccolo incidente domestico capitato alla ragazza. A rivelarlo nel programma “Ogni Mattina” è stato Santo Pirrotta che ha detto: “questo matrimonio salta o almeno slitta”. Nessun cambio di programma, semplicemente la coppia si è trovata costretta a posticipare il giorno delle nozze dopo che Chiara ha riportato una frattura ad una vertebra in seguito ad una caduta in casa.

“Di fatto lei ha bisogno di riposo e hanno comunicato a tutti gli invitati che per il momento il matrimonio è stato rimandato” – ha detto il giornalista. La conferma è arrivata poco dopo proprio dallo chef Damiano che sui social ha avvisato tutto il suo pubblico e i fan.

Damiano Carrara rimanda il matrimonio con la fidanzata Chiara Maggenti

Matrimonio saltato per il pasticcere Damiano Carrara e la fidanzata Chiara Maggenti. A rivelarlo sui social è stato proprio il personaggio televisivo dicendo: “oggi è stata una giornata lunga e molto impegnativa. Chiara è qui nel letto, abbiamo passato tutto il giorno all’ospedale. E’ caduta dal letto e ha picchiato la schiena molto molto forte. Nel male è andata bene perché poteva picchiare la testa, poteva andare molto peggio”. Un brutto incidente domestico per la dolce metà del pasticcere che è riuscita a fare breccia nel cuore del corteggiatissimo chef. Ma chi è Chiara Maggenti?

La ragazza ha 30 anni e viene da Lucca. Capelli biondi, occhi scuri e fisico curato, la bella Chiara ha conquistato il pasticcere e si prepara anche a sposarlo. Lo scorso marzo, infatti, è arrivata la proposta di matrimonio da parte di Damiano che, manco a dirlo, ha fatto poco dopo il giro sui social e su tutti i settimanali di gossip. Una notizia che ha mandato in visibilio i fan, ma che ha fatto anche ingelosire le tantissime fan del pasticcere!

