Chiara, moglie Paolo Jannacci/ “Facciamo di tutto per nostra figlia Allegra”

Chiara è la moglie di Paolo Jannacci, il figlio del celebre Enzo. Un amore importante quello che lega la donna al cantante suggellato anche dalla nascita della figlia Allegra. Sulla donna si conosce davvero poco, ma i ben informati hanno rivelato che Chiara ha conquistato Paolo con la sua maestria in cucina. L’arte della cucina ha conquistato il palato del figlio d’arte che ha un debole per l’arrosto in crosta, piatta che avrebbe fatto capitolare Paolo Jannacci al punto da perdere la testa per la sua Chiara.

Sulla moglie le poche informazioni date sono arrivate proprio da Paolo Jannacci che, ospite del salotto televisivo Vieni da me di Caterina Balivo ha raccontato: “lei è diventata dirigente per una grande azienda, ma si stava ammalando per via della stanchezza, non ce la faceva più. Ha lasciato temporaneamente il suo lavoro e ha iniziato a seguire nostra figlia Allegra”.

Paolo Jannacci, la moglie Chiara e la figlia Azzurra

Sulla loro storia d’amore fra Paolo Jannacci e Chiara si conosce davvero poco, se non l’indiscrezione sulla passione per la cucina di Chiara. Parlando proprio della moglie, Jannacci ha aggiunto: “mia moglie mi è sempre stata accanto, sin dai tempi in cui mi esibivo a ‘Zelig’ e facciamo di tutto per la nostra Allegra”. Proprio alla figlia Allegra ha dedicato il brano “Voglio parlarti adesso” presentata sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo. Che dire un amore importante per Chiara e Paolo che, dopo il matrimonio, nel 2008 sono diventati genitori di Aurora che oggi ha compiuto 12 anni.



