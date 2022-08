Chiara Nasti, proposta di matrimonio da Mattia Zaccagni/ Si sposeranno dopo il parto

Mattia Zaccagni ha fatto una romantica proposta di matrimonio a Chiara Nasti: il calciatore e l’influencer si sposeranno, presumibilmente dopo la nascita del loro primo figlio, in programma a novembre. Il video del lieto momento, come raccontato da Gossipetv, è stato pubblicato proprio dalla diretta interessata sul suo profilo Instagram (reso privato nei mesi scorsi dopo alcune critiche ricevute). Nelle immagini i due si trovano a cena in un ristorante in riva al mare, quando lui estrae il cofanetto con dentro l’anello e si inginocchia.

La reazione di Chiara Nasti è stata commovente. L’influencer, capite le intenzioni del suo compagno, si è avvicinata a lui per abbracciarlo e baciarlo, prima di porgergli la mano in cui sarebbe stato messo l’anello di fidanzamento. Non ci sono stati dubbi in merito al fatidico “sì”. La napoletana ha poi ribadito le sue volontà nella descrizione del video pubblicato su Instagram. “Non vedo l’ora di diventare tua moglie”, ha scritto.

Chiara Nasti, proposta di matrimonio da Mattia Zaccagni: "Non vedo l'ora di diventare tua moglie"

La proposta di matrimonio di Mattia Zaccagni a Chiara Nasti ha dunque dato l’esito sperato. Adesso non resta che scegliere la data del “sì, lo voglio”. Il calciatore e l’influencer con ogni probabilità convoleranno a nozze il prossimo anno. A novembre, infatti, è prevista la nascita del loro primo figlio. I due hanno annunciato di avere già scelto il nome del maschietto in arrivo, ma non hanno intenzione di rivelarlo ai loro followers prima del lieto evento.

La bufera social di cui Chiara Nasti è stata protagonista nelle scorse settimane sembrerebbe dunque ormai essere un lontano ricordo. L’influencer ora si gode la gravidanza e a breve potrà anche dare inizio ai preparativi per le nozze con il suo amato Mattia Zaccagni, che tra qualche giorno tornerà in campo con la maglia della Lazio.











