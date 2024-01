Chiara Nasti, scoppia la polemica “Mi alleno anche incinta”/ “E’ un problema vostro se…”

Chiara Nasti travolta dalle polemiche dopo l’ultima rivelazione

Chiara Nasti torna a scatenare i social. La moglie dell’attaccante della Lazio Mattia Zaccagni nelle scorse ore ha riguadagnato posto sotto i riflettori dopo una nuova uscita sui social. La modella e influencer, come noto, è incinta del secondo figlio e nelle ultime ore ha spiegato ai suoi follower cosa significa per lei allenarsi e prendersi cura del proprio corpo, puntando invece il dito contro chi ostenta problemi. Dopo essere stata travolta dalle critiche, Chiara Nasti ha deciso di sfogarsi in questo modo contro gli haters: “Ma qual è il vostro problema se voglio allenarmi? Non è che se voi non ce la fate gli altri sono come voi”.

Amici 23, tensione tra Emanuel Lo e Raimondo Todaro? / "Come sono i loro rapporti lontano dalla tv"

La Nasti ha poi proseguito così, sbottando: “Quando mi dite “sii più umana” – ha continuato la moglie di Zaccagni -. Io per il mio benessere mentale ci tengo a non trascurarmi, punto. Non devo essere acclamata perché mostro la mia ritenzione o perché metto 30 chili. Ormai su questi social sembra sempre che una persona debba fingere di mandare messaggi positivi. A me non importa, io ho una bella famiglia e sono in dolce attesa. Inoltre, sono una brava persona, reale e anche molto umile” lo sfogo di Chiara Nasti sui social.

Amici 23, flirt tra Giulia Stabile e un allievo?/ "Un ballerino ha rubato il suo cuore"

Le paure di Chiara Nasti: “Mi faccio prendere dall’ansia”

Sempre nel corso del suo intervento social Chiara Nasti ha poi voluto concludere, sbattendo la porta in faccia agli haters per l’ennesima volta: “Potete seguire altro. Ci sono brave persone senza brutti trascorsi e che hanno sempre vissuto una bella vita. Solo che quelle fanno rabbia. Mille volte meglio fare invidia che pietà” l’attacco della moglie di Zaccagni Chiara Nasti. “Ormai su questi social sembra sempre che una persona debba fingere di mandare messaggi positivi. A me non importa, io ho una bella famiglia e sono in dolce attesa. Inoltre, sono una brava persona, reale e anche molto umile” ha concluso la modella.

"Chiara Ferragni? Chi l'ha creata ha deciso di sbarazzarsene"/ Il filosofo Zecchi: "Come Wanna Marchi"

Nei mesi scorsi, in una delle sue tante rivelazioni affidate ai social, Chiara Nasti si era invece aperta, raccontando le sue paure e i turbamenti: “Ho ansie e un miliardo di paura a volte vado in crisi totalmente (disperazione, pianti) e penso di non essere una brava mamma. Ho tutti dietro che mi ricordano che sono bravissima invece nel farlo. A volte sì… non nego che mi manca un casino la spensieratezza che avevo prima” ha confessato Chiara Nasti, moglie di Mattia Zaccagni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA