Chiara Rabbi approva scelta Matteo Ranieri (Uomini e Donne)/ “Lui e Valeria Cardone…”

Chiara Rabbi commenta la scelta di Matteo Ranieri: “Dal vivo…”

Chiara Rabbi commenta la scelta di Matteo Ranieri. Nel dating show “Uomini e Donne” è andata in onda la tanto attesa scelta di Matteo. Il tronista ha affrontato questo percorso tra alti e bassi e due sono le persone che aveva deciso di portare con sé fino all’ultimo: Federica Aversano e Valeria Cardone. La scelta di Matteo è ricaduta su quest’ultima, nonostante il pubblico a casa fosse convinto di un epilogo diverso. Federica Aversano non ha preso bene la decisione di Ranieri, tanto che si è sfogata sul suo profilo Instagram, avanzando il sospetto che il ragazzo fosse stato condizionato dai familiari. Sara ha infatti rivelato che la famiglia di Matteo Ranieri aveva una predilezione sfacciata per Valeria Cardone. Chiara Rabbi, dal canto suo, si è detta soddisfatta per la scelta del collega Matteo Ranieri.

Federica Aversano dopo scelta Matteo, critiche a Uomini e Donne/ Ida attacca, Gemma…

Chiara, assieme al fidanzato Davide Donadei, erano presenti in studio al momento della scelta e hanno festeggiato subito dopo la neo coppia. La giovane ha confermato le sue sensazioni positive in merito a Matteo e Valeria: “Mi sembrano veramente simili. Sono belli, semplici e puri. Mi piacciono davvero tantissimo insieme. Dal vivo ho avuto tantissime sensazioni e conferme positive. Auguro a loro tanta felicità. Soprattutto a Matt, che si merita tutto l’amore del mondo”, ha concluso. Chiara Rabbi ha pertanto approvato la scelta di Matteo, nonostante il parere contrario del pubblico.

Matteo Ranieri e Valeria Cardone, prima notte scelta Uomini e donne / "Romantica e.."

Chiara Rabbi e Davide Donadei divisi da una donna?

Chiara Rabbi e Davide Donadei sono fidanzati da circa un anno. La loro storia procede a gonfie vele, tra alti e bassi. In un’intervista a Uomini e Donne Magazine, Chiara ha però rivelato di avere attraversato una crisi con il suo compagno Davide, a causa di una donna che aveva cercato di dividerli. Lei stessa ha ammesso di essere stata gelosa in passato per il comportamento poco rispettoso di alcune altre donne: parla al plurale, anche se evidentemente si riferisce ad una persona in particolare. “A volte Davide non ha capito gli intenti di queste persone. Ci sono stata molto male. Non ha esattamente preso le mie parti ”, ha spiegato. Chiara Rabbi ha parlato in particolare di una ragazza che ci avrebbe provato con Davide: secondo Chiara, il suo comportamento si era fatto eccessivo nonostante Davide le continuasse a ripetere che non doveva preoccuparsi: “Volevo che allontanasse di più questa persona e che non facesse semplicemente cadere la cosa”.

Matteo e Valeria brindisi dopo la scelta Uomini e donne/ Federica: "Gli ho creduto..."

Per il momento, Chiara e Davide non parlano di matrimonio, nonostante sia nei loro progetti futuri. Innanzitutto, vorrebbero avere una casa tutta loro e poi espandersi con il ristorante con un franchise a Roma, a Milano, a Napoli e in altre grandi città. Chiara Rabbi sogna anche di diventare mamma e spiega che quando non vivranno più in affitto cercheranno di mettere su famiglia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA