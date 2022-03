Chiara Rabbi/ “Cameriera nel ristorante di Davide Donadei e influencer ma sogno…”

La blogger Chiara Rabbi, è stata ospite oggi di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News e andata in onda nel pomeriggio di oggi, giovedì 24 marzo, insieme ai conduttori Francesco Fredella e Giovanni Antonacci. La giovane è stata anche corteggiatrice di Davide Donadei a Uomini e Donne nel 2020-21, ed oggi sua fidanzata. A colpire è soprattutto la sua bio su Instagram, “Ho fame”, in merito alla quale ha spiegato: “Amo influenzare chi mi segue e sfatare il mito comune che bisogna avere il fisico perfetto. Abbiamo tutti fame sempre! Per quello mi sono scelto Davide che è un ristoratore e mangio la pizza tutti i giorni”, ha commentato.

La giovane Chiara, visto il suo passato non è detto che non possa fare in futuro ancora televisione. Quali sono i suoi progetti futuri? C’è la tv o il web? “In realtà già ci sono nel mondo dei social ed è la nuova pubblicità, non è più la pubblicità cartacea o in tv, ma ora ci sono i social ed io mi ci trovo in questo mondo. Spero di creare un mio brand per quanto riguarda prodotti alimentari”.

Chiara Rabbi e il suo futuro professionale

Ovviamente nel corso dell’ospitata radiofonica di Chiara Rabbi non poteva mancare un commento proprio sul fidanzato Davide Donadei: “Lui cucina bene, per lui basto che fatturo!”, ha scherzato, in merito al suo futuro professionale. Al momento ha ammesso di avere tante idee ma di non riuscire a concretizzarle, ma non ha nascosto anche un po’ di paura: “Poi noi sfruttiamo la nostra immagine per il ristorante e va tantissimo, quindi io vorrei fare sia sui social, sia per il ristorante che vendere i miei prodotti”.

Chiara ha ammesso di lavorare sia come cameriera nel ristorante del fidanzato che l’influencer “a modo mio”: “A livello fisico sono due lavori diversi ma non tolgo al lavoro dell’influencer, viene troppo sottovalutato ma dietro c’è impegno, dedizione e strategia”, ha spiegato.

