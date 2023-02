Chiara Rabbi: “Ho bloccato Davide Donadei ovunque”/ “C’era gelosia, discutevamo”

Chiara Rabbi ha parlato a ruota libera dell’amore finito con Davide Donadei, concorrente del Grande Fratello Vip. L’ha fatto ai microfoni di RTL 102.5 News, con particolare riferimento alla trasmissione “Trends&Celebrities” condotta da Francesco Fredella, Benedetta Mannucci e Virginia Tschang. L’ex volto televisivo di “Uomini e Donne” è ritornata sulle ragioni che hanno portato alla conclusione della relazione con il suo ex fidanzato: “C’erano troppe cose che non andavano, ho deciso di dire basta. L’ho bloccato ovunque. Il motivo è stato sicuramente legato alla gelosia, le discussioni c’erano, ma non penso che fosse una cosa molto grave”.

Chiara Rabbi ha poi ricordato: “Ero andata a vivere da lui a Gallipoli, ora sono tornata a Roma. C’è stato un confronto tra noi in tv. Poi stop. Non nascondo che sono stata molto male, ho avuto bisogno di aiuto. Ho perso peso. Ma quando ho capito determinate cose, il mio dolore si è trasformato in forza”. ”

CHIARA RABBI: “STO SEGUENDO DAVIDE DONADEI IN TV, MA NON È MOLTO PRESENTE AL GF VIP”

Ancora sulle frequenze di RTL 102.5 News, Chiara Rabbi ha rivelato che sta seguendo l’avventura di Davide Donadei all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, ma “non lo trovo molto presente. Se la sta prendendo con una persona che non conosce bene, ovvero Oriana Marzoli“.

Successivamente, spazio a un colpo di scena in piena diretta radiovisiva. I conduttori rivelano a Chiara Rabbi che “un ammiratore di nome Mattia ti ha mandato un mazzo di rose”. La ragazza, che su Instagram si fa chiamare Chiara Geme, replica: “Non so chi me li abbia mandati, non conosco nessun Mattia…”. I presentatori, a quel punto, hanno aggiunto: “Il corriere che ha consegnato questi fiori a noi in radio ci ha detto che sta inseguendo Chiara Rabbi ovunque per la consegna”. Chi sarà il misterioso spasimante?

