Daniele Dal Moro e Martina Nasoni, rottura definitiva al GF Vip?/ Scontro per gelosia

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro ai ferri corti: il rapporto con Oriana è ancora motivo di discussione

A dispetto delle premesse, l’ingresso in casa di Martina Nasoni è stato tutt’altro che ben accolto dal suo ex fidanzato, Daniele Dal Moro. Le reciproche parole d’affetto sembravano una possibile dichiarazione d’amore ancora vivo, con evidenti possibilità di un ritorno di fiamma. La realtà dei primi giorni ha però raccontato una storia diversa. Il veneto era infatti da diverse settimane alle prese con una relazione turbolenta con Oriana Marzoli e, proprio la showgirl venezuelana, sarebbe alla base del furibondo scontro tra i due ex.

La paura di Oriana Marzoli di essere surclassata dall’ingresso in casa di Martina Nasoni è stata presto dissipata proprio da Daniele Dal Moro. Il veneto nelle ultime ore si è infatti scagliato contro la giovane, probabilmente rea di essere gelosa del suo rapporto con la showgirl venezuelana. L’ex vincitrice del Grande Fratello non ha infatti nascosto fin dal primo momento al GF Vip la sua scarsa considerazione nei confronti di Oriana Marzoli, come dimostrato dagli animi infuocati in questi giorni. La gelosia di Martina Nasoni è sembrata evidente a più riprese, al punto da portare Daniele Dal Moro a sbottare senza riserve contro la sua ex fidanzata.

Altro che ritorno di fiamma; volano stracci al GF Vip tra Daniele Dal Moro e Martina Nasoni

Il ritorno di fiamma tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro sembra sempre più pura utopia al GF Vip. Dopo la tenerezza delle prime ore, la giovane ha iniziato a mettere alle strette il veneto in merito al rapporto con Oriana Marzoli. Le pretese della Nasoni non sono state ben accolte dall’ex fidanzato che, stufo della situazione, non solo si è scagliato contro Martina ma ha poi scelto di sfogarsi proprio con la showgirl venezuelana. “Tu sapevi perfettamente che a lei potesse dar fastidio anche solo vederci“.

Dopo le insinuazioni di Martina Nasoni nel confronto con Daniele Dal Moro, quest’ultimo ha letteralmente mandato a quel paese l’ex fidanzata, generando una lite furiosa: “Fai poco la furba con me, dopo che hai detto che voglio strumentalizzare questa cosa non mi rompere le pa**e”. Inutile il tentativo di Martina Nasoni di spiegare come le sue fossero solo sensazioni, la rabbia del veneto non ha accennato a placarsi: “Cosa vuol dire sensazione? Perchè ti saluto o sto attento a darti un abbraccio? Ma tornatene a casa, cosa sei venuta a fare? Sei ridicola“. Martina Nasoni prima di defilarsi aggiunge: “A me non va di mettermi tra te e Oriana…“, con aggiunta di un reciproco mandarsi a quel paese con toni e parole colorite.











