Chiara Squaglia sexy inviata Striscia la Notizia/ Lato b su Instagram “Donna bionica”

Striscia la Notizia sta per tornare e Chiara Squaglia si fa trovare in forma. In attesa della nuova stagione, l’inviata ha approfittato degli ultimi giorni d’estate per un po’ di relax al mare e per allenarsi. La 37enne lucchese ha mostrato i frutti dei suoi “sforzi” su Instagram, incantando i fan che hanno colto l’occasione per complimentarsi con lei. Oltre a lodare la sua professionalità, hanno evidenziato che le sue curve sono in perfetta forma. «80 minuti di allenamento funzionale a circuito, senza pause. Donna bionica scansati», ha scritto su Instagram. E poi ha spiegato che fatica e sudate hanno portato «super soddisfazione». Del resto è la lezione che ha imparato. «Questo è l’insegnamento dello sport: anche nella vita, solo con fatica, costanza, sacrifici e tanto sudore possiamo raggiungere i nostri obiettivi perché… #chiladuralavince», ha concluso Chiara Squaglia. E ha condiviso una foto scattata dal basso che evidenzia ulteriormente le sue curve.

CHIARA SQUAGLIA SEXY INVIATA STRISCIA LA NOTIZIA, LATO B SU INSTAGRAM

Ma non è la prima volta che Chiara Squaglia “rapisce” i suoi followers. La 37enne ha approfittato della bella stagione estiva per mostrarsi in costume. In uno scatto su Instagram si è mostrata fasciatissima in un piccolo completino, mostrando la visuale posteriore, quindi un lato b perfetto e lunghe gambe. Il top corto a fascia morbido e la minigonna hanno poi reso omaggio al suo fisico, a dispetto della sana passione per il cibo che l’inviata di Striscia la Notizia afferma di avere. Il suo piatto preferito sembra essere la parmigiana di melanzane, che evidentemente sa come godersi e poi smaltire. «Ed il marmo è servito», ha scherzato un utente. «Super fisico» e «Sei super bella e affascinante!!!», sono solo due dei tanti complimenti ricevuti. Ieri invece si è mostrata a lavoro in vista appunto del ritorno di Striscia la Notizia. E anche in quell’occasione ha fatto boom di like e complimenti. «Non voglio scadere nella banalità del complimento, ma hai una femminilità fuori dal comune».





