CHICAGO FIRE 6/ Anticipazioni del 6 agosto 2019: paura per Casey e Severide

CHICAGO FIRE 6, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, martedì 6 agosto 2019, Italia 1 trasmetterà due nuovi episodi della serie Chicago Fire 6 in prima Tv per le reti in chiaro. Saranno l’11° e il 12°, dal titolo “La legge della giungla” e “F come…“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Dawson (Gabriela Raymund) è ancora in pensiero per Bria (Quinn Cooke), tanto da non dormire la notte. Casey (Jesse Spencer) però non comprende la sua preoccupazione e i due finiscono per litigare. Soprattutto quando il Tenente scopre che la moglie è andata in zone pericolose con Severide (Taylor Kinney) durante la notte. Fra un intervento e l’altro, Herrmann (David Eigenberg) e gli altri indagano per scoprire la fonte di un odore sospetto. Più tardi, Severide fa visita a Jamison (Andrew Rothenberg) per ottenere informazioni su Bria, mentre Dawson si mette sulle tracce di una zia della ragazza nella speranza di poterla trovare. La donna però mostra uno squilibrio mentale e rivela inoltre che Jamison potrebbe essere responsabile della morte della moglie. Dopo un soccorso, Stella e Brett (Kara Killmer) invece fanno a gara per conquistare Zach (Daniel di Tomasso), un vigile del fuoco di un’altra Caserma incontrato sul posto. Alla fine è Stella a vincere un appuntamento, grazie ad un invito in Caserma per scoprire la verità sull’odore molesto.

Deciso ad aiutare la moglie, Casey si unisce a Gabriela nelle ricerche di Bria. Anche Antonio (Jon Seda) sta seguendo il caso: i documenti della ragazza sono stati ritrovati addosso ad una coetanea morta per overdose. Più tardi, Grissom (Gary Cole) chiede a Severide di ritornare alla 36 il più presto possibile. Cruz (Joe Minoso) invece si convince di poter fare dei soldi con una nuova invenzione: due attrezzi in uno. Più tardi, Dawson riceve la visita di Bria, che le chiede però di mantenere il silenzio per evitare i servizi sociali. Gabriela si propone quindi per poter ottenere il suo affidamento e decide di portarla a casa prima di ottenere qualsiasi approvazione. Quella sera, Stella e Zach si rivedono per un appuntamento ma il paramedico sottolinea che si tratta solo di iniziale conoscenza. Grissom invece insinua con Severide che Boden (Eamonn Walker) lo stia in qualche modo ostacolando nella carriera. Nei giorni successivi, Dawson scopre che i servizi sociali hanno accettato la sua proposta e che Bria potrà restare con lei e Casey in via temporanea. Più tardi, Otis (Yuri Sardarov) rivela a Cruz di aver capito che prova dei sentimenti per Brett. Quella sera, Stella fa ingelosire Severide e lo spinge a chiederle di andare al galà di beneficienza insieme.

CHICAGO FIRE 6, ANTICIPAZIONI DEL 6 AGOSTO 2019

EPISODIO 11, “LA LEGGE DELLA GIUNGLA” – Nuove liti fra Casey e Severide in occasione di una nuova operazione di soccorso. Kelly infatti potrebbe ricevere un aiuto esterno per velocizzare la promozione che gli spetta, ma rifiuta il sostegno dell’amico. Intanto, Herrmann decide di portare una delle figlie in Caserma e chiede l’aiuto della squadra perché lo aiutino ad intrattenerla. Dawson invece offre a Brett un trattamento in una SPA che può consumare con un amico.

EPISODIO 12, “F COME…” – Severide e Casey cadono all’interno di un fiume durante un intervento ad un edificio in fiamme e riescono a sopravvivere. In seguito alla chiamata, un fotografo chiede alla squadra di fare alcuni scatti che riprendano i vigili del fuoco all’opera, ma Casey scopre che in realtà ha fotografato Dawson mentre si faceva una doccia. Nel frattempo, Stella si mette alla ricerca di un nuovo appartamento nonostante Severide non sia d’accordo. Dawson e Brett invece indagano su un campo per senzatetto in cui è avvenuta un’aggressione. Intanto, Herrmann viene reclutato come life coach dopo essere stato visto in azione al Molly.



