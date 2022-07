Chicago Fire 9, anticipazioni 6 luglio/ Novità per Cruz mentre Stella riceve…

Chicago Fire 9, anticipazioni puntata 6 luglio

Mercoledì 6 luglio, in prima serata su Italia 1, torna l’appuntamento con le emozioni e i colpi di scena di Chicago Fire, la serie tv creata da Michael Brandt e Derek Haas che racconta le avventure dei vigili del fuoco e soccorritori del dipartimento di Chicago. Oltre a dover affrontare i vari casi che, puntata dopo puntata, sconvolgono la comunità di Chicago, i vigili del fuoco protagonisti della serie, devono fare i conti anche con le vicende personali che, spesso, si mescolano alle vicende della vita professionali. Chicago Fire è giunto alla nona stagione e, questa sera, Italia 4 trasmetterà la penultima puntata.

In attesa del gran finale della nona stagione che andrà in onda la settimana prossima, cosa accadrà nei due episodi in onda questa sera? Come sempre, i casi che il gruppo dei vigili del fuoco di Chicago si ritroverà ad affrontare saranno difficili da risolvere. A tutto ciò, le preoccupazioni personali dei protagonisti lasceranno con il fiato sospeso il pubblico.

Chicago Fire 9: le anticipazioni degli episodi “Non riagganciare” e “L’attesa”

Gli episodi di Chicago Fire 9 in onda questa sera sono il tredicesimo e il quattordicesimo della nona stagione. Nel primo episodio della serata dal titolo “Non riagganciare“, Stella, in caserma, riceverà una telefonata. A parlare è una donna che chiede aiuto perchè teme di essere uccisa, insieme al fratello, dai membri di una banda. Nel frattempo, la caserma si trasforma in una scuola per la presenza di Donna, la moglie di Boden, che tiene lezioni su Zoom sfruttando proprio i locali della caserma. Cruz, nel frattempo, vicinissimo a diventare padre, timoroso di non essere all’altezza, riceverà il sostegno e il supporto di tutti i suoi colleghi.

Nel secondo ed ultimo episodio della serata dal titolo “L’attesa”, Casey e Severide, dopo aver domato un incendio in una fabbrica di cibo per animali, indagano sul movente e sul colpevole ritrovando sul luogo delle tracce di acido solforico. Indagando sul caso, i due si avvicineranno e si lasceranno andare a reciproche confidenze sulla vita privata. Mentre la squadra, poi, è impegnata nel risolvere il caso di uno studio odontoiatrico, Stella attende i risultati del suo esame da luogotenente.

Come vedere Chicago Fire 9 in diretta streaming

Come per tutti i programmi Mediaset, anche per Chicago Fire 9 è prevista la diretta streaming. Contemporaneamente alla diretta televisiva su Italia 1, infatti, tramite il sito o l’App Mediaset Play disponibile per tutti i dispositivi, è possibile seguire la diretta streaming o recuperare gli episodi in un momento successivo.

