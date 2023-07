Chicago Med 7 oggi 20 luglio non va in onda: perché/ Spazio alla Partita del cuore per la Romagna

Chicago Med 7 oggi 20 luglio non va in onda

Il giovedì sera di Italia 1 è dedicato alle avventure di Chicago Fire e Chicago Med. Le due serie tv dedicate ai vigili del fuoco di Chicago e al personale medico del Gaffney Chicago Medical Center. Oggi, giovedì 20 luglio, però, l’appuntamento con Chicago Med salta. La serie è giunta alla settima stagione e continua ad incollare i fan davanti ai teleschermi con le storie del personale medico che, oltre a dover aiutare i vari pazienti, devono risolvere anche le situazioni personali. L’appuntamento con Chicago Med 7, dunque, è rimandato a giovedì 27 luglio.

Al posto della serie tv, Italia 1 trasmette “La partita del cuore per la Romagna” durante la quale si sfideranno la Nazionale Cantanti, capitanata da Enrico Ruggeri e una selezione di personaggi dello spettacolo e dello sport, il Golden Team per la Romagna con Arrigo Sacchi in panchina. A condurre l’evento c’è Veronica Ruggeri.

Chicago Med 7 torna in onda il 27 luglio

Giovedì 27 luglio, Chicago Med 7 tornerà in onda con gli episodi dal titolo “Una giusta decisione” e “Se ami qualcuno lascialo libero”. Nel corso dei due nuovi episodi della settima stagione, tutto il personale medico e sanitario del Gaffney Chicago Medical Center sarà alle prese con nuovi casi medici che metteranno a dura prova medici ed infermieri.

Come nelle precedenti puntate, infatti, le storie dei pazienti si intrecciano con quelle del personale medico dell’ospedale. Non mancheranno, dunque, colpi di scena ed emozioni per i fan della famosa serie tv.

