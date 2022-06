Chicago PD 8/ Anticipazioni puntata 6 giugno: l’agente Atwater ostacolato dal team…

Chicago P.D. 8, anticipazioni prima puntata 6 giugno

Oggi, lunedì 6 giugno, parte ufficialmente l’estate di Italia 1 che dedica le prime serate alle serie tv più amate degli ultimi anni. Oggi, in prima serata, tornano le avventure di Chicago P.D che, giunto all’ottava stagione, continua ad appassionare i fan che, mercoledì 8 giugno potranno seguire, sempre in prima serata su Italia 1, anche i nuovi episodi di Chicago Fire. “Chicago P.D.”, nato come spin-off di “Chicago Fire” è dedicato alle avventure dei poliziotti del distretto 21° del Dipartimento di Polizia di Chicago. Sin dai primi episodi, la serie ha appassionato non solo il pubblico statunitense, ma anche quello europeo.

Un successo che comprende anche Chicago Fire e Chicago Med e che regala emozioni, ogni estate, ai telespettatori di Italia 1. . «La cosa meravigliosa di Chicago è che rappresenta, in modo quasi spudorato, il meglio dei valori e degli ideali americani e allo stesso tempo è uno spaccato molto interessante della società in cui emergono anche situazioni negative che fanno riflettere», ha dichiarato il produttore Dick Wolf.

Chicago P.D. 8, anticipazioni degli episodi Lotta contro i fantasmi e Una situazione a rischio

Sono tre gli episodi di Chicago P.D. 8 che saranno trasmessi nel primo appuntamento della stagione su Italia 1. Nel primo episodio dal titolo “Lotta contro i fantasmi”, Atwater è intenzionato a denunciare Doyle per l’aggressione a Page indicandolo come il responsabile dell’aggressione. Una decisione che, tuttavia, crea malumore tra i colleghi poliziotti. Nel frattempo, la squadra indaga su una sparatoria nel corso del quale perderà la vita una bambina. Per le indagini, Voight, in seguito alla morte di George Floyd, si ritrova a dover cambiare la modalità d’indagine evitando qualsiasi atto di violenza sui criminali. Voight, pensando di aver trovato il responsabile della sparatoria, vuole rinchiuderlo nella “gabbia2 provocando uno scontro con Atwater.

Nel secondo episodio della serata dal titolo “Una situazione a rischio“, il corpo di una ragazza drogata viene ritrovato in una pozza di sangue accanto a quello del figlio di un ex poliziotto con una brillante carriera politica davanti. Billy, questo il nome del ragazzo, viene considerato il maggior sospettato dell’omicidio, ma la squadra continua ad indagare valutando altre strade. Voight, nel frattempo, mette Kevin di fronte ad una scelta: consegnare il distintivo o accettare un reclamo ufficiale che gli bloccherebbe la carriera di detective.

Chicago P.D. 8, anticipazioni dell’episodio L’età dell’innocenza

Il terzo ed ultimo episodio di Chicago P.D 8 che sarà trasmesso in questo primo appuntamento su Italia 1 s’intitola “L’età dell’innocenza“. Burgess e Ruzek trovano una bambina, Makayla, da sola in strada che non parla. Indagando, scoprono che la bambina è scappata dalla sua casa dopo la morte di tutta la sua famiglia. Indagando sul plurimo omicidio, la squadra scopre che gli assassini sono Tariq, padre di Makayla, e la sua compagna Nia e che il vero obiettivo era rapire la bambina.

Nel frattempo Upton riceve un”importante offerta di lavoro dall’FBI a New York mentre Hailey gli rivela infatti che per lei Jay è più di un collega e, alla fine, i due si baciano.











