Chicago PD 9, anticipazioni puntata 18 luglio 2022/ Kim viene ricoverata in ospedale…

Chicago PD 9, cosa succederà nella puntata in onda questa sera? Le anticipazioni

Questa era andranno in onda dalle ore 21:20 su Italia 1 le nuove puntate di Chicago PD 9. Cosa succederà questa sera? Il primo episodio si intitola Tutto finito e partirà dal finale dell’ottava stagione. Ricordiamo infatti che Kim Burgess è rimasta gravemente ferita e lotterà tra la vita e la morte. Nel primo episodio della nona stagione in onda da stasera, il pubblico ritroverà l’agente Kim Burgess ricoverata presso il Chicago Med. Ruzek, nel frattempo, vivrà in apprensione per la collega e dovrà prendersi cura della piccola Makayla. Intanto, la squadra guidata dal tenente Voight sarà chiamata a continuare le proprie indagini. In particolare, gli agenti saranno ancora sulle tracce di Sam. Una svolta si avrà quando inizieranno a sospettare che possa aver lasciato la città. Sam, nel farlo, potrebbe essere stato aiutato da Mark Irwin, un suo conoscente.

Il secondo episodio di Chicago PD 9 si intitola Rabbia. La protagonista della puntata è Ava, un’informatrice per la narcotici. Ava sceglierà di collaborare con la squadra dell’Intelligence. A tal proposito, l’informatrice parteciperà a un incontro con i G-Park-Lords: l’obiettivo sarà di ottenere importanti informazioni sul destino di un grosso carico di droga. Qualcosa però andrà storto. Ava, infatti, sarà prima abusata e poi uccisa. Poco dopo, la squadra di Intelligence sarà chiamata a indagare anche sul caso di Sara, anch’essa violentata ma, a differenza di Ava, sopravvissuta. Gli agenti, presto, sospetteranno che i due casi potrebbero essere legati.

Nel finale dell’ottava stagione di Chicago PD, Kim Burgess è in pericolo di vita. Il pubblico è rimasto con il fiato sospeso per la sorte di questo personaggio. Nell’episodio finale andato in onda lo scorso 18 luglio su Italia 1, l’agente Kim Burgess lotta per la sua vita mentre la squadra si affretta a trovare il suo rapitore. Sam Miller è alla disperata ricerca dell’assassino di suo figlio. Voight e Upton affrontano le conseguenze della loro decisione mortale. Ruzek lotta con la pressione della situazione. Un finale carico di emozioni e che ha lasciato sconvolti i fan della serie. Italia 1 ha deciso di mandare inonda da stasera i nuovi episodi della nona stagione della serie. Chicago PD racconta le storie del 21° distretto della polizia di Chicago, la nona stagione torna al classico formato da 22 episodi. La nona stagione è andata in onda tra il 2021 e il 2022 negli Stati Uniti su NBC così come in Italia su Sky Investigation. Anche nella nona stagione non ci saranno crossover di rilievo.

Nell’ultimo episodio andato in onda la scorsa settimana, continuano le ricerche di Sam. La squadra scopre che un suo conoscente, Mark Irwin potrebbe averlo aiutato a lasciare la città. Ava, un’informatrice della Narcotici, inizia a collaborare anche con l’Intelligence. Durante un incontro con i G-Park Lords per avere informazioni su un carico di droga la ragazza viene violentata e uccisa. Poco dopo un’altra ragazza, Sara, viene violentata e ferita ma riesce a sopravvivere. I due casi all’inizio sembrano scollegati, ma Burgess riesce a trovare il legame comune: l’ufficiale di custodia che cura i casi di entrambe le donne.











