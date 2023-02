Christian Cetorelli e Yari Carrisi, chi sono gli ex di Naike Rivelli/ Dal figlio Akash all’amore libero

Naike Rivelli e l’amore per Yari Carrisi: “nessun amore libero”

Naike Rivelli, tutti gli ex fidanzati della figlia di Ornella Muti: dall’amore con Yari Carrisi a Christian Cetorelli, il padre dell’unico figlio Akash. Diversi i flirt affibbiati alla figlia d’arte, tra cui quello con Yari Carrisi, il figlio di Al Bano e Romina Power. L’incontro tra i due è stato durante le riprese del programma Pechino Express. Proprio il figlio d’arte ha raccontato: “conosco lì Naike Rivelli e nasce una storia d’amore, ma oggi non ci sentiamo più”. Un amore nato e naufragato quello tra i due figli d’arte e di cui si è parlato a lungo per via dell’amore “libero” della figlia di Ornella Muti.

In merito a queste indiscrezioni però Yari Carrisi, ospite del programma Rivelo di Lorella Boccia, ha voluto smentire ogni chiacchiericcio confessando: “Naike praticava il s***o aperto? Se mi stai chiedendo se abbiamo avuto delle or*e, non ne abbiamo mai avute, mi dispiace, non ho questa notizia da darti”.

Naike Rivelli e la storia con Christian Cetorelli

Nella vita di Naike Rivelli c’è stato anche Christian Cetorelli. Un amore importante, visto che da questa relazione è nato l’unica figlio dell’attrice. A soli 22 anni, infatti, Naike da alla luce il primogenito e finora unico figlio Akash con cui ha un rapporto bellissimo. Un nome che deriva dall’indiano e che significa “cielo” proprio perchè la sua nascita è stato un dono dal cielo. Non solo, la Rivelli parlando del figlio ha dichiarato: “io e Akash siamo cresciuti insieme in un rapporto totalmente simbiotico, molto stretto, troppo stretto. Lasciarlo andare è stato doloroso. Ma sano”.

Akash, infatti, è nato quando Naike aveva soli 22 anni quindi mamma e figlio sono cresciuti insieme. Il ragazzo è legatissimo alla mamma e si divide tra l’Italia e l’America.











