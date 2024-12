La moglie di Christian De Sica Silvia Verdone, come si evince proprio dal cognome, è la sorella di Carlo, grande attore di origine romana che con Christian De Sica condivideva il banco a scuola. I due infatti si conoscono fin dei tempi del liceo è proprio l’amicizia tra Carlo e Christian ha portato quest’ultimo a conoscere la “sua” Silvia.

L’amore tra i due va avanti davvero da tantissimi anni e nonostante le difficoltà della vita e gli inevitabili momenti di crisi che ci sono in ogni coppia, e il loro amore non si è mai affievolito. I due insieme hanno messo al mondo due figli: Brando e Maria Rosa. Quest’ultima ha avuto a sua volta una bambina, Bianca, nata nel 2023: così Silvia Verdone e Christian De Sica sono diventati nonni di una bimba. Parlando proprio della “sua“ Signora, Christian De Sica ha più volte espresso il grande amore che prova nei suoi confronti, nonostante il tempo che passa. “Io e mia moglie Silvia ci amiamo ancora siamo felici di invecchiare insieme“ ha spiegato proprio Christian De Sica. Il loro segreto, a detta dell’attore, è che insieme si divertono molto e ridono nonostante siano insieme ormai da cinquant’anni. Proprio la loro complicità ha fatto sì che il loro rapporto non si affievolisse e andasse avanti nonostante l’inevitabili difficoltà che ognuno di noi incontra nella vita.

Christian De Sica, chi è la moglie Silvia Verdone: si sono conosciuti nell’adolescenza

Non finisce qui, perché Christian De Sica, parlando di Silvia Verdone, ha spiegato che la serenità che ha per affrontare qualsiasi cosa la deve proprio la moglie. Un rapporto davvero magico, dunque, cominciato quando la sorella di Carlo Verdone aveva appena 14 anni, mentre Christian ne aveva 20. Come raccontato da De Sica in varie occasioni è stato proprio a casa del suo amichetto Carlo, dove si ricava per fare i compiti, che è scoppiata la simpatia tra due che poi si è trasformata in amore.

Nonostante Carlo fosse contrario al loro rapporto, l’amore tra due ha superato ogni ostacolo e oggi cinquant’anni dopo, i due sono più innamorati e felici che mai: il tempo ha dato loro ragione, smentendo Carlo, che temeva che Christian avrebbe fatto soffrire la sua sorellina.

