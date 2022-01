Christian De Sica/ “Papà Vittorio mi vide debuttare, dopo Emi uscirono altre sorelle”

Christian De Sica ha svelato oggi ospite di Domenica In di aver avuto il Covid: “Mi son goduto casa”, ha raccontato, spiegando di averlo avuto per 15 giorni. Immancabile un filmato omaggio dedicato all’attore: “Ho sempre fatto le cose solo se mi divertivano e mi piacevano, non l’ho mai fatto per soldi”, ha spiegato. I suoi esordi sono stati con Antonello Falqui ma il padre Vittorio ci teneva molto agli studi, ma alla fine si rassegnò: “Quando ho debuttato a Montecarlo è venuto a vedermi dicendomi ‘lo sai fare, posso morire tranquillo’”. Dei suoi lavori vide un film con Massimo Ranieri e a Montecarlo dove debuttò in uno spettacolo. A 18 anni De Sica andò a Caracas dove fu scritturato per uno spettacolo ma convinto dalla madre fece ritorno in Italia lasciando anche l’amore di allora.

SILVIA VERDONE, MOGLIE CHRISTIAN DE SICA/ “Insieme da 40 anni e 2 figli meravigliosi”

La sorella Emi raccontò del matrimonio del padre in Messico, come letto su un giornale: “Gli dissi ‘so che hai altri due figli, voglio incontrarli’. Ma era vigliacco e non aveva il coraggio di dire ai ragazzi di venire a conoscere la sorella”. De Sica ha confermato tutto, parlando del loro incontro avvenuto a soli 18 anni: “Mio padre non aveva il coraggio di dircelo, poi dopo sono uscite altre sorelle, una spagnola”.

VITTORIO DE SICA E MARÍA MERCADER, GENITORI CHRISTIAN DE SICA/ “Mamma era bella…”

Christian De Sica, il rapporto con i suoi due figli

Il giorno del funerale del padre Vittorio: “Vedo una cul*na con la faccia mia”, ha raccontato Christian De Sica: “Sono pieno di sorelle, tutte femmine!”. Maria Rosa e Brando sono i suoi due figli: “Sono stato fortunato”, ha commentato l’attore e showman oggi ospite di Mara Venier. “Lei fa la costumista, adesso è a Napoli dove da qualche giorno Brando sta girando il suo primo film come regista e lei gli fa da assistente. A lei piace molto cantare”, ha svelato De Sica.

Con loro due, ha spiegato, fa tutto ciò che suo padre non ha fatto con lui: “Per far durare questo matrimonio me li portavo sempre appresso. Affittavo degli appartamenti e li portavo tutti con me, sono sempre stato con loro”. Papà Vittorio, di contro, lo vedeva solo tre volte a settimana perché il regista passava la metà del tempo con la sua famiglia e la restante con Emi.

Grandi Magazzini/ Su Rete 4 il film con Enrico Montesano e Lino Banfi

© RIPRODUZIONE RISERVATA