Dalila Di Lazzaro, chi è l’attrice: il retroscena dalla sua gioventù

Tra gli ospiti di oggi sabato 15 novembre 2024 di Verissimo troveremo Dalila Di Lazzaro, celebre attrice ed ex modella originaria di Udine, che tornerà da Silvia Toffanin per regalare aggiornamenti riguardo alla sua vita, che è stata davvero ricca di colpi di scena, degna di una star.

In una intervista concessa tra le colonne del settimanale Dipiù qualche tempo fa, Dalila Di Lazzaro si è soffermata su un episodio risalente alla sua giovinezza, raccontando la sua prima volta, con un giovane bellissimo di nome Franco, conosciuto in discoteca: “Franco mi baciò sulla bocca, ero molto imbarazzata, ma allo stesso tempo volevo che andasse avanti, però non sapevo nulla, ma proprio nulla su quello che c’era da fare e nemmeno sulle precauzioni che avrei dovuto prendere nel caso fosse andato fino in fondo” le parole dell’attrice che ha rievocato quel momento in cui aveva solamente 15 anni.

Dalila Di Lazzaro e il momento in cui rimase incinta: “Mia sorella si arrabbiò”

Una prima volta decisamente non banale per Dalila Di Lazzaro, che sempre tra le pagine di Dipiù ha colto l’occasione per raccontare quel momento in cui confidò di aver fatto l’amore con il giovane Franco, la prima persona che venne a sapere il tutto fu la sorella, che non la prese bene ma rimproverò l’attrice, ai tempi 15enne: “Dalila, se quel ragazzo non è stato attento, c’è il rischio che tu sia rimasta incinta”. Poche settimane dopo capii di aspettare un bambino” ha confessato l’artista tra le colonne del magazine ricordando l’evento che indubbiamente le ha stravolto la vita.

Dopo l’accaduto Dalila Di Lazzaro è stata cacciata di casa, ma per fortuna ha trovato rifugio a casa di Franco, che aveva perso da poco il padre, ma incontrò grande calore nella madre del fidanzato, poi venne perdonata anche dalla sua famiglia, che però chiese il matrimonio.