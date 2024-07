Christian Lanfranchi e Ludovica si sono lasciati a Temptation Island 2024?/ Una segnalazione svela la verità

Christian Lanfranchi e Ludovica: cosa accadrà all’ultimo falò a Temptation Island 2024

Christian Lanfranchi e Ludovica sono fidanzati da un anno e 10 mesi e hanno scelto di partecipare a Temptation Island 2024 per un problema di fiducia venuta meno dopo che lui ha scoperto di essere stato tradito due volte. Durante la prima puntata di Temptation Island 2024, Christian e Ludovica sono rimasti in disparte con le coppie formate da Tony e Jenny, Alessia e Lino, protagoniste indiscusse ma già questa sera, nel corso della seconda puntata di Temptation Island 2024, il pubblico scoprirà qualche segreto in più dei due. Nel corso della puntata di questa sera di Temptation Island 2024, di fronte ad un video della fidanzata Ludovica, Christian si lascerà andare ad una frase che non lascia presagire nulla di buono: “Non ci posso credere”.

Cosa accadrà, dunque, tra Christian e Ludovica durante la permanenza nel villaggio di Temptation Island 2024? Ludovica si lascerà andare a dolci effusioni con qualche tentatore portando Christian a chiedere il falò di confronto per chiudere la storia? A svelare quello che potrebbe essere l’epilogo dell’avventura della coppia a Temptation Island 2024 è una segnalazione di Deianira Marzano.

La segnalazione di Deianira Marzano su Christian e Ludovica di Temptation Island 2024

Secondo una segnalazione pubblicata da Deianira Marzano tra le storie del proprio profilo Instagram, pare che Christian e Ludovica lasceranno insieme il villaggio di Temptation Island 2024. La coppia, infatti, è stata avvistata insieme a Vasto, la loro città, serena e felice. “Ieri ero a Vasto, la città di Christian e Ludovica di Temptation Island ed erano insieme ad un bar sereni e tranquilli. Ma non dovrebbero nascondersi fino alla fine del programma?”, è il testo della segnalazione ricevuta da Deianira.

Le registrazioni di Temptation Island 2024, come sempre, si sono già concluse in quel della Sardegna ma, come prevede il regolamento, tutte le coppie, sia quelle che sono uscite insieme sia quelle che si sono lasciare, non possono mostrarsi insieme sui social.











