Christian Stefanelli e Mattia Zenzola Amici 21/ Il gesto che ha fatto impazzire i fan

I ballerini protagonisti dell’ultima edizione di Amici 21 Christian Stefanelli e Mattia Zenzola, entrambi allievi di Raimondo Todaro, hanno deciso di rendere eterna la loro amicizia con un tatuaggio. Mattia ha dovuto abbandonare la scuola di Amici poco prima dell’inizio del serale a causa di un infortunio al piede, una notizia che non è stata accolta bene da Christian che non voleva assolutamente separarsi dal suo amico.

LDA, standing ovation ad Amici 21/ Io volevo solo te salva il POP, dopo la polemica

Il forte legame tra i due ballerini è stato confermato anche da Christian durante la sua intervista a Verissimo a seguito della sua eliminazione durante la seconda puntata del reality. I due ragazzi, molto attivi sui social si sono mostrati insieme e felici, fin subito dopo l’eliminazione di Christian dovuta alla votazione dei tre giudici.

LDA, Amici 21/ Il Pop-Rock in duo con Luigi finisce a rischio: è polemica!

Mattia Zenzola e Christian Stefanelli celebrano la loro amicizia

Dopo l’eliminazione di Christian Stefanelli a Silvia Toffanin ha raccontato il suo legame con Mattia Zenzola e il suo stato d’animo dopo il suo infortunio: “È stato difficile. Lui per me era la mia famiglia. Quando non avevo la famiglia mi sono appoggiato a lui, quando se n’è andato è crollato tutto. È come un fratello”.

Così, per celebrare la loro amicizia i due ballerini hanno deciso di tatuarsi la parola “Frate”, termine che usavano all’interno della scuola, sul polso. Il gesto dei due ballerini ha fatto esplodere di gioia tutti i fan che fin dall’eliminazione di Christian aspettavano di rivederli subito insieme.

Alessandra Celentano, gaffe su Nunzio ad Amici 21 "Parla male? Ma è siciliano!"/ Ed è polemica!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝗠𝗔𝗧𝗧𝗜𝗔 (@mattia_zenzola)













© RIPRODUZIONE RISERVATA