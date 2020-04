Christian Vieri e Costanza Caracciolo/ Primi scatti social per Isabel (Verissimo)

Pubblicità

Christian Vieri e la sua Costanza Caracciolo saranno protagonisti questo pomeriggio della nuova puntata di “Verissimo”: e nell’appuntamento nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, in cui ci saranno i video messaggi inediti, tra gli altri, di Marco Maddaloni e della moglie Romina Giamminelli, a tenere compagnia agli aficionados dello storico rotocalco di Canale 5 (a questo link le anticipazioni della puntata di oggi) durante questa edizione speciale in piena emergenza Coronavirus sarà anche la messa in onda di vecchie interviste con alcuni volti noti proprio come l’ex centravanti della nazionale che assieme a Costanza che proprio da poco sono diventati nuovamente genitori. Infatti la famiglia Vieri si è allargata lo scorso 25 marzo quando la Caracciolo ha dato alla luce la piccola Isabel, un’altra femminuccia dopo l’arrivo di Stella. “Lui è un papà dolcissimo” ha detto la Caracciolo a proposito dell’oramai ex burbero Christian che, nei nuovi panni di genitore, sembra essere oramai lontano anni luce dall’immagine di impenitente latin lover che si era costruito da calciatore e nei primi anni dopo aver appeso gli scarpini bullonati al chiodo.

CHRISTIAN VIERI E COSTANZA CARACCIOLO: PRIMI SCATTI SOCIAL PER ISABEL

Infatti solamente quattro giorni fa Costanza Caracciolo, pur utilizzando tutte le debite precauzioni per coprire i volti delle due bimbe, con una tenera foto sul proprio profilo Instagram ha mostrato per la prima volta l’ultima arrivata in casa Vieri, ovvero Isabel che proprio lei tiene in braccio: bloccata in casa dalla quarantena, la famiglia si è fatta immortalare per la prima volta al completo dopo una gravidanza che a detta della diretta interessata non è stata certo facile. “Il parto precedente non era stato facile ma all’esterno tutto era apparentemente così’ bello” ha ammesso la 30enne modella e showgirl originaria di Lentini, facendo il confronto con la sua seconda gestazione che è terminata proprio nel periodo più acuto dell’emergenza da Covid-19. “Questa volta il tragitto, mentre mi accompagnava papà, era tutto molto strano, tra le strade vuote e un silenzio assordante” ha rivelato la compagna di Vieri, ammettendo pure di aver tremato all’idea di affrontare tutto da sola. “Alla fine però è stato un parto magnifico e per giunta con un team quasi tutto al femminile!” ha aggiunto l’ex Velina, ringraziando coloro che le sono stati vicini e pure il personale dell’ospedale e del reparto di Ostetricia.

