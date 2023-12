Christmas wedding runaway/ Il film natalizio con Sara Mitich su Canale 5, martedì 26 dicembre 2023

Christmas wedding runaway: regia e cast del film natalizio in onda su Canale 5

Il palinsesto televisivo di Canale 5 prevede per il pomeriggio di martedì 26 dicembre alle ore 13:45 la messa in onda del film di genere sentimentale Christmas Wedding Runaway. È un film realizzato per la televisione in Canada nel 2019 dalla Gaumont Television in collaborazione con Silhouette Media Group. La regia è stata affidata ad Harvey Crossland, la sceneggiatura è stata ideata e creata da Alison Sèuck McNeeley e Casie Tabanou mentre la fotografia è stata curata da Jonathan Elliot e Jay Guerriere con le musiche di Paul Pfisterer. Nel cast ci sono Sara Mitich, Harmon Walsh, Joseph Cannata, Candice Mausner e Mimi Kuzyk.

Il film racconta la storia di un amore destinato ad essere coronato con il matrimonio durante le festività natalizie, considerato uno dei periodi più belli e magici dell’anno. Purtroppo, però, l’imprevisto è sempre dietro l’angolo e quello che era un sogno d’amore destinato a concretizzarsi si ritrova a dover affrontare una sfida per il ritorno della sua vita di un amore passato.

Christmas wedding runaway: la trama

Maggie è una donna di bell’aspetto che sta portando avanti una intensa relazione amorosa con il suo fidanzato Douglas che è un ricco mercante d’arte. I due sembrano essere sulla stessa lunghezza d’onda e infatti decidono di convolare a nozze. Tuttavia, il giorno della celebrazione del matrimonio, accade qualcosa di incredibile a Maggie che improvvisamente si rende conto di non essere innamorata e tutt’altro che sicura di voler passare il resto della propria vita al fianco di quell’uomo per il quale non prova alcun sentimento. Lei lo lascia letteralmente sull’altare e questo ha delle ricadute anche dal punto di vista emotivo. Vorrebbe chiarirsi bene le idee e quindi decide di lasciare la città e di andare a stare qualche giorno dalla nonna nel suo chalet in alta montagna. Questo periodo sarà davvero molto particolare per Maggie in quanto si ritroverà davanti un suo vecchio fidanzato di tanti anni prima, Colt.

Il loro incontro è del tutto fortuito e casuale in quanto Colt da diversi anni ormai non vive più in quella cittadina ed era ritornato per il Natale per trascorrere un periodo di puro relax e di vacanza sulla neve. Ci saranno tante e importanti novità che riguarderanno la vita di Maggie che riscoprirà una passione mai sopita nei confronti del suo ex il quale peraltro ricambia. Inoltre, viene a sapere che sua sorella Olivia di fatto ha preso il suo posto al fianco di Douglas e infatti si sono immediatamente fidanzati. Insomma, si sono formate due nuove coppie che si ritroveranno a fare i conti con un vero e proprio momento di grande confusione sentimentale tra di loro a cui soltanto la magica atmosfera del Natale può porre fine.











