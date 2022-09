Christopher Atherton, calciatore più giovane in Gran Bretagna/ Esordio a 13 anni

Ha esordito a poco più di 13 anni il calciatore Christopher Atherton, stabilendo così il nuovo record per i campionati di calcio professionistici della Gran Bretagna. Nella sfida fra il Glenavon e il Dollingstwon, derby della contea di Armagh vinto dai primi e valevole per la Coppa di Lega dell’Ulster, il giovane Atherton, di ruolo attaccante, ha messo piede in campo precisamente all’età di 13 anni e 329 giorni. Battuto così un record che resisteva da più di 40 anni, precisamente dal 1980 quando Eamon Collis fu schierato dal Blackpool all’età di 14 anni e 323 giorni.

Ovviamente felice l’allenatore del Glenavon per l’esordio del ragazzino, che da nove anni milita nelle giovanili del club, e che è entrando in campo si è fatto notare con un assist che ha permesso alla sua squadra di segnare il gol del definitivo sei a zero. “Il ragazzo è un grande – le parole del tecnico, riportate da Agi – ho avuto il piacere di seguirlo in questi anni e il suo impegno per diventare un calciatore professionistico è ammirevole, incredibile. Questo è ciò che lo distingue da tanti altri ragazzi della nostra accademia: lavora giorno e notte, mangia il cibo giusto e va a letto all’ora giusta”.

CHRISTOPHER ATHERTON DA RECORD, IN CHAMPIONS RIFLETTORI SU ANTONIO NUSA

Curioso il fatto che, nelle stesse ore in cui Atherton esordiva fra i professionisti del Glenavon, in Champions League il 17enne Antonio Nusa, è divenuto il più giovane marcatore al debutto in Coppa, segnando il primo dei 4 gol del Bruges nella sfida in trasferta contro l’Oporto.

Non si tratta comunque del record assoluto, visto che il più giovane marcatore della coppa dalle grandi orecchie resta Ansu Fati, che segnò contro l’Inter a San Siro in maglia Barcellona, nella stagione 2019-2020, all’età di 17 anni e 40 giorni. A livello mondiale, infine, l’esordio più precoce porta la firma di Pablo Mauricio Baldivieso, che nel 2009 scese in campo nella sfida fra Auror-La Paz Fc a soli 12 anni e 362 giorni.

