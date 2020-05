Chromatica, Lady Gaga/ “In questo album canto la musica che mi ha guarita”

Pubblicità

Lady Gaga è tornata e lo fa in tutte le sfaccettature dando vita a tutte le personalità che, finora, l’hanno fatta amare e conoscere in tutto il mondo. Il nuovo album della popstar americana si chiama Chromatica e arriva dopo il lockdown con una musica che punta a diventare un tormentone nonostate l’estate particolare che il mondo si appresta ad affrontare. Chromatica è un inno alla festa, al divertimento, in cui viene privilegiata la musica dance che, da sempre, viene considerata la musica per staccare i pensieri e godersi i momenti gioiosi. Lady Gaga in Chromatica ha cercato di dare vita a tutti i colori del mondo dimostrando che, anche nei momenti più difficili, la vita non è mai solo bianca o nera. C’è, dunque, la Lady Germanotta che ha dovuto combattere anche contro se stessa per superare i momenti difficili. Ne viene fuori un album colorato con cui Gaga punta a conquistare, ancora una volta, sia i fans che gli addetti ai lavori.

CHROMATICA, NUOVO ALBUM DI LADY GAGA: “LA MUSICA DI QUESTO ALBUM MI HA PERMESSO DI ANDARE AVANTI”

Cosa rappresenta Chromatica per Lady Gaga? A spiegarlo è stata la stessa popstar in un’intervista rilasciata ai microfoni di Apple Music riportata da Vanity Fair. «L’onda disegnata sulla copertina di Chromatica è il simbolo matematico del suono e rappresenta la musica di questo album, che mi ha guarita e permesso di andare avanti», ha raccontato Gaga lanciando un messaggio di uguaglianza. Lady Germanotta, infatti, ricorda che il dolore è uguale per tutti e non fa alcuna distinzione. «Ricordatevi che la sofferenza ci rende umani. Con queste canzoni voglio dirvi che siamo sempre interi anche quando ci sentiamo spezzati. Abbiate coraggio: ce ne vuole sempre molto per amare qualcuno. Ho imparato che posso vedere il mondo in qualunque modo io scelga di vederlo, anche solo isolando ciò che amo e in cui credo», ha aggiunto la popstar che punta a conquistare il mondo con la sua musica, ma anche con le sue parole cantando la Gaga che ha sofferto per un amore sbagliato o finito male.



