“Ci si può anche innamorare di un uomo non ricco”/ Diletta Leotta nel mirino del web

Diletta Leotta e le dichiarazioni che hanno scatenato il web

Diletta Leotta sta vivendo un momento di serenità e felicità aspettando il suo primo figlio, dal compagno Karius. Dopo il dolce annuncio però, la conduttrice di DZN è finita nel mirino del web a causa di alcune dichiarazioni sull’amore che in molti non hanno gradito.

In occasione di un’intervista alla trasmissione 105 Take Away, Diletta Leotta ha dichiarato: “Magari ti puoi innamorare davvero di una persona diversa, diversissima da te, e senza un conto in banca cospicuo. Questo è quello che vorrei trasmetterti”. Queste dichiarazioni hanno suscitato l’ira del web che non ci ha messo molto a smentire la conduttrice definendola incoerenti. Molti utenti, infatti, hanno fatto riferimento alle ultime fiamme della futura mamma tra calciatori e attori proprio con un “cospicuo conto in banca”. Dunque, sembra proprio che sui social c’è stata un vera e propria rivolta contro la Leotta.

Diletta Leotta è incinta: il tenero annuncio con Karius

Da settimane circolavano voci secondo cui Diletta Leotta fosse incinta, complici alcune foto e video in cui si intravedeva un pancino sospetto e delle linee più dolci. In effetti, la conduttrice di DZN ha annunciato pubblicamente di aspettare il suo primo figlio dal fidanzato Karius.

“Vi dobbiamo dire una cosa…ma lo sapete già? Esplodiamo di gioia! Noi e la mia pancia. Soon we’ll be three!” “Presto dunque saremo in tre” svelano Diletta e Karius con un video che li ritrae insieme felici. Dal quel momento, la conduttrice non ha avuto remore nel mostrare il suo pancione con scatti su Instagram. La lieta novella a, dunque, confermato i sospetti del web e, durante la Pasqua, la coppia ha svelato il sesso del nascituro.

