Ciao Darwin 2023, 5a puntata: Divano Vs Sport/ Diretta e Madre Natura: Andrea Maestrelli e Sergio Friscia…

Ciao Darwin 2023, anticipazioni e diretta 5a puntata

Venerdì 22 dicembre, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con il divertimento di Ciao Darwin. Quella attualmente in onda è la nona edizione e, nonostante la trasmissione sia tornata dopo diverso tempo, continua ad appassionare il pubblico. Paolo Bonolis, con l’immancabile presenza di Luca Laurenti, è così tornato al timone di uno degli show Mediaset più amati dal pubblico e che, anche questa sera, sfiderà Antonella Clerici e il suo The voice kids. Dopo la sfida tra scienza e occulto che si è conclusa con la vittoria del mondo dell’occulto, questa sera, ci sarà un’altra sfida che sta già scatenando la curiosità del pubblico.

Chi è Nathan Lelli, concorrente Ciao Darwin 9 per la squadra Sport/ Campione di body building ed ex gieffino

Da una parte, infatti, ci sarà il mondo del Divano formato da coloro che non amano l’attività fisica e, dall’altra, ci sarà il mondo dello Sport. A rappresentare i divani ci sarà Sergio Friscia mentre il caposquadra degli sportivi sarà l’ex calciatore Andrea Maestrelli, oggi modello e che il pubblico ha conosciuto durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

Chi è Francesco Mirabelli in arte Ramsk, concorrente Ciao Darwin 9/ Star del web, perché si chiama così

Le prove della quinta puntata di Ciao Darwin 2023

Sono tante le prove che i concorrenti della squadra dei Divani e degli Sportivi dovranno affrontare. Dopo la sfida sulla base di alcune canzoni che rappresentano la singola squadra, nel corso della quinta puntata di Ciao Darwin 2023 non mancheranno le prove iconiche della trasmissione di Paolo Bonolis. Una delle prove più divertenti è sicuramente quella di “A spasso con il tempo” in cui un concorrente dei Divani e uno degli sportivi saranno catapultati in un’altra epoca attraverso la macchina del tempo.

Spazio, poi, all’immancabile prova coraggio: questa sera, i concorrenti dovranno una sfida con animali o dovranno affrontare i propri limiti fisici? Largo, poi, alla sfilata e all’ultima prova ovvero quella dei cilindroni che decreterà la squadra vincitrice e svelerà così l’ulteriore caratteristica dell’uomo del nuovo millennio.

Sergio Friscia, caposquadra del team Divano a Ciao Darwin 2023/ "Sono un pentito dello sport..."

Madre Natura e come vedere in diretta streaming Ciao Darwin 2023

Chi sarà la Madre Natura della quinta puntata di Ciao Darwin 2023? Come sempre, in studio, ci sarà la splendida depositaria del meccanismo della casualità la cui identità sarà svelata solo nel corso della puntata. Ad accogliere la nuova Madre Natura saranno Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Come sempre, ricordiamo che la quinta puntata di Ciao Darwin 2023 può essere vista in diretta televisiva in prima serata su canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Infinity, disponibile come sito e come applicazione per ogni dispositivo mobile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA